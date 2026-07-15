News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo
Rubriche
Stagione
Matchcenter

Ora tocca a Ryan. Moreira avanza, Summerville piace ma costa tanto. Rebus Pellegrini

La penna degli Altri
di Giuseppe Cervellera
mercoledì, 15 luglio 2026 alle 8:04
ryan friedkin
Aggiungi come fonte preferita su Google
Un attacco giovane, esplosivo e con enormi margini di crescita. E questa l'idea che sta prendendo forma a Trigoria, dove la Roma prova ad accelerare per regalare a Gasperini due esterni offensivi in grado di cambiare il volto della squadra. Limmagine è già nitida: Summerville a sini-stra, Moreira a destra e Malen al centro. Un'idea che farebbe felice il tecnico, soprattutto se il mercato dovesse poi consegnargli anche Tresoldi come alternativa o partner del centravanti.
Il momento è quello decisivo. L'arrivo nella Capitale di Ryan Friedkin è destinato a imprimere quella spinta invocata dallo stesso Gasp, deciso a vedere il mercato entrare finalmente nel vivo. E così D'Amico adesso sta concentrando gran parte del proprio lavoro sul doppio asse con West Ham e Strasburgo, nel tentativo di dare una svolta alle due trattative già nel corso di questa settimana. [...]
Summerville è seguito dalla stessa agenzia che cura gli interessi di Malen, rinato in giallorosso, e di Koop-meiners, esploso proprio con Gasperini prima del ricchissimo trasferimento alla Juven-tus. "The Team", inoltre, e in questi giorni nella Capitale per il trasferimento di Doekhi alla Lazio, altro assistito dell'agenzia. I contatti con D'Amico sono quindi diventati frequenti e costanti per studiare la strategia migliore. II vero ostacolo non è l'ingag-gio. Summerville percepisce poco più di un milione e mezzo di euro e alla Roma vedrebbe semplicemente raddoppiare lo stipendio, restando comunque all'interno dei parametri fissati dal club. Il nodo resta il cartellino: il West Ham continua a valutarlo oltre i cinquanta milioni, mentre i giallorossi sono pronti a spingersi fino a 35-40 milioni più bonus. Un investimento importante mari-
tenuto sostenibile anche in prospettiva se dovesse abbassarsi un po' la richiesta, perché il talento olandese rappresenterebbe un patrimonio destinato ad aumentare di valore nel giro di poche stagioni. La stessa filosofia accompagna anche la trattativa per Moreira. Più passano i giorni e più la candidatura del belga prende quota rispetto a quella di Garnacho, pista che si è progressivamente raffreddata dopo le riflessioni sui costi ritenuti eccessivi. Moreira, invece, sull'altra fascia abbina qualità tecniche, ingaggio contenuto e prospettive di crescita. Allo Strasburgo guadagna appena 800 mila euro e un investimento tra i 35 e i 40 milioni viene considerato dalla Roma un'operazione con un potenziale ritorno economico e tecnico enorme. [...]
Resta invece sospesa la situazione di Lorenzo Pelle-grini, ancora il dossier più delicato sul tavolo di Trigoria. П centrocampista è attualmente svincolato e, inevitabilmente, in questi primi giorni di ritiro il suo posto vuoto nello spogliatoio non è passato inosservato agli occhi dei compagni. [...]
(Corsport)

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-07-02 at 09.46.39

L'Elisea Maison de Charme: prenota il tuo luglio in offerta nel cuore di San Marco di Castellabate

lug 02, 6:00

Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...

parma roma kone

Calciomercato Roma, Rio Ferdinand sicuro: "Koné andrà al Manchester United. Affare da 53 milioni di euro"

lug 15, 11:36

Nella serata di ieri è svanito il sogno Mondiale di Manu Koné. Il centrocampista, subentrato nella ripresa durante la semifinale persa dalla Francia contro la Spagna, è stato comunque protagonista di...

images (30)

Calciomercato Roma: Moreira sempre più vicino. Ingaggio da 2 milioni di euro. Si tratta sulla futura rivendita

lug 15, 11:21

La Roma sta lavorando fortemente per regalare il prima possibile Diego Moreira a Gian Piero Gasperini. Il belga, capace di ricoprire il ruolo di esterno di sinistra ma anche quello di ala, è il nome i...

667dc02fdd59-luc9511

Ritiro estivo: la Roma affronterà il Trastevere giovedì 23 luglio

lug 15, 10:57

Nella prima fase del ritiro estivo, la Roma affronterà delle squadre dilettantistiche tra le mura di Trigoria. Oltre all'amichevole contro la Sorianese fissata per domani, i ragazzi di Gasperini, come...

NOTIZIE POPOLARI
images (28)

Calciomercato Roma: sul taccuino di D'Amico c'è anche Endrick. Si lavora a un prestito oneroso

lug 14, 17:09
cancello entrata trigoria as roma

Caos dipendenti, scatta la protesta sindacale contro la spending review dei Friedkin: "È un licenziamento collettivo mascherato"

lug 14, 19:49
moreira strasburgo

Calciomercato Roma, dalla Francia: accordo con Moreira per un quadriennale, affare da 35 milioni con lo Strasburgo

lug 14, 13:43
crysencio summerville

Calciomercato Roma: arrivano smentite sull'incontro a Trigoria con l'agente di Summerville

lug 14, 15:45
nusa

Calciomercato Roma, c'è anche Nusa per l'attacco: D'Amico può avvicinarsi alle richieste del Lipsia

lug 15, 8:25
garnacho

Calciomercato Roma, difficile la pista Garnacho: si valutano altri nomi

lug 14, 22:20
VAI AL CANALE
Foto
Trigoria, l'allenamento di martedì 14.07.2026

Trigoria, l'allenamento di martedì 14.07.2026

Primo allenamento stagione 2026/27

Primo allenamento stagione 2026/27

Loading