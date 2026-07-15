Ora tocca a Ryan. Moreira avanza, Summerville piace ma costa tanto. Rebus Pellegrini

Un attacco giovane, esplosivo e con enormi margini di crescita. E questa l'idea che sta prendendo forma a Trigoria, dove la Roma prova ad accelerare per regalare a Gasperini due esterni offensivi in grado di cambiare il volto della squadra. Limmagine è già nitida: Summerville a sini-stra, Moreira a destra e Malen al centro. Un'idea che farebbe felice il tecnico, soprattutto se il mercato dovesse poi consegnargli anche Tresoldi come alternativa o partner del centravanti.

Il momento è quello decisivo. L'arrivo nella Capitale di Ryan Friedkin è destinato a imprimere quella spinta invocata dallo stesso Gasp, deciso a vedere il mercato entrare finalmente nel vivo. E così D'Amico adesso sta concentrando gran parte del proprio lavoro sul doppio asse con West Ham e Strasburgo, nel tentativo di dare una svolta alle due trattative già nel corso di questa settimana. [...]

Summerville è seguito dalla stessa agenzia che cura gli interessi di Malen, rinato in giallorosso, e di Koop-meiners, esploso proprio con Gasperini prima del ricchissimo trasferimento alla Juven-tus. "The Team", inoltre, e in questi giorni nella Capitale per il trasferimento di Doekhi alla Lazio, altro assistito dell'agenzia. I contatti con D'Amico sono quindi diventati frequenti e costanti per studiare la strategia migliore. II vero ostacolo non è l'ingag-gio. Summerville percepisce poco più di un milione e mezzo di euro e alla Roma vedrebbe semplicemente raddoppiare lo stipendio, restando comunque all'interno dei parametri fissati dal club. Il nodo resta il cartellino: il West Ham continua a valutarlo oltre i cinquanta milioni, mentre i giallorossi sono pronti a spingersi fino a 35-40 milioni più bonus. Un investimento importante mari-

tenuto sostenibile anche in prospettiva se dovesse abbassarsi un po' la richiesta, perché il talento olandese rappresenterebbe un patrimonio destinato ad aumentare di valore nel giro di poche stagioni. La stessa filosofia accompagna anche la trattativa per Moreira. Più passano i giorni e più la candidatura del belga prende quota rispetto a quella di Garnacho, pista che si è progressivamente raffreddata dopo le riflessioni sui costi ritenuti eccessivi. Moreira, invece, sull'altra fascia abbina qualità tecniche, ingaggio contenuto e prospettive di crescita. Allo Strasburgo guadagna appena 800 mila euro e un investimento tra i 35 e i 40 milioni viene considerato dalla Roma un'operazione con un potenziale ritorno economico e tecnico enorme. [...]

Resta invece sospesa la situazione di Lorenzo Pelle-grini, ancora il dossier più delicato sul tavolo di Trigoria. П centrocampista è attualmente svincolato e, inevitabilmente, in questi primi giorni di ritiro il suo posto vuoto nello spogliatoio non è passato inosservato agli occhi dei compagni. [...]

(Corsport)