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Oggi la Roma sfida l'Inter capolista

La penna degli Altri
di Fabio D'Ascanio
Scala
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Un esame tostissimo. La baby Roma si trova a Milano per sfidare oggi la capolista Inter in quella che forse è la partita più attesa dell'anno dopo il derby: palla al centro alle ore 18 con diretta tv su Sportitalia. Si gioca di venerdì perché le due squadre saranno impegnate in Youth League all'inizio della prossima settimana.
La squadra di Scala ha sempre mantenuto una sua identità, scende in campo per dominare e divertirsi, ma nelle ultime tre partite di campionato ha raccolto solo due punti tra Empoli, Torino e Genoa. Il calo è oggettivo, almeno sotto l'aspetto dei risultati. Hanno pesato e non poco gli infortuni e le squalifiche. In più si sono aggiunte le convocazioni in prima squadra di capitan Di Nunzio e Camara. [...]
(corsport)

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