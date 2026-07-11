Max Giusti: "Amadeus? Posso solo consigliargli di tifare la Roma"

IL MESSAGGERO - Quarant'anni di carriera non sono pochi e Max Giusti, che di anni ne ha 57, festeggia alla grande: il 16 luglio - tre giorni dopo la ripartenza del suo preserale The Wall, su Canale 5 - sarà alla Cavea dell'Auditorium di Roma con 40 e sto, uno spettacolo che mescola celebrazione, nuove sfide, ritorno alle origini e qualche bilancio. Risponde al telefono mentre guida, la diretta Sinner-Djokovic in sottofondo: la sera precedente ha fatto tardi, al suo ristorante a Roma, per una piccola, animata e divertente presentazione con i giornalisti. [...]

Lei è passato da Rai a Mediaset, con straordinario spirito di adattamento. Cosa consiglierebbe ad Amadeus, che ha lasciato Discovery e ancora non si è ricollocato?

«Cosa si può consigliare a uno che è il più bravo di tutti e ha fatto cinque Sanremo? Al massimo potrei consigliargli di tifare la Roma».