Paulo firma e torna

Ci sono storie che non hanno bisogno di effetti speciali per emozionare. Basta una firma, un sorriso e la certezza di potersi ritrovare ancora. Paulo Dybala e la Roma hanno scelto di continuare insieme, perché ci sono legami che vanno oltre una scadenza contrattuale e resistono alle tentazioni di mercato e al trascorrere del rempo. Oggi la Joya metterà la firma sul nuovo accordo che lo legherà ai colori giallorossi per un'altra stagione. È il finale che tutti aspettavano, quello scritto dalla volontà reciproca di non interrompere un amore nato nell'estate del 2022 davanti a quindicimila tifosi in delirio al Colosseo Quadrato e diventato, stagione dopo stagione, qualcosa di molto più profondo di un semplice rapporto tra un campione e il suo club. Lo si è visto dalle lacrime di Budapest, dalle esultanze all'Olimpico, dagli screzi e gli sfottò nei derby, fino ai festeggiamenti del Bentegodi, poco più di un mese fa. [...]

Oggi l'argentino firmerà un contratto di un anno secco, senza opzioni per una stagione successiva, con uno stipendio netto vicino ai tre milioni di euro più bonus. La durata è inferiore rispetto a quella inizialmente immaginata dal giocatore, ma il ritocco economico ha compensato la differenza. Un accordo che soddisfa entrambe le parti e che rimanda al campo il resto dei discorsi. [...]

Domani Paulo tornerà nella Capitale con il contratto firmato. Da lunedì sarà al Fulvio Bernardini per riabbracciare Gasperini e iniziare ufficialmente la nuova stagione. Da oggi invece, si lascerà alle spalle anche l'etichetta di svincolato per tornare a essere, formalmente, un calciatore della Roma. [...]

(Corsport)