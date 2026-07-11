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Soulé-Koné la Premier chiama

La penna degli Altri
di Giuseppe Cervellera
sabato, 11 luglio 2026 alle 9:22
soule kone
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Acquisti e cessioni, non per forza in questo ordine. Il mercato della Roma passa dai soldi della Champions ma anche dalle plusvalenze e dalla necessità di accumulare un tesoretto da reinvestire. Tony D'Amico lavora su più tavoli contemporaneamente, ma il primo tassello e rappresentato dall'addio di Matias Soulé. Un sacrificio pesante dal punto di vista tecnico, ma che garantirà ai giallorossi un doppio vantaggio: risorse immediate per il mercato e un segnale importante all'Uefa sul fronte del Fair Play Finanziario.
L'ex talento della Juventus è uno dei giocatori che può assicurare il maggior margine economico. Il suo agente, Martin Guastadisegno, in questo momento si tro va in Inghilterra per trattare l'ingaggio sia con il Sunderland sia con il Fulham che hanno manifestato interesse per l'attaccante. Il suo valore residuo a bilancio è di 15,5 milioni di euro: una cessione intorno ai 35 milioni permetterebbe alla Roma di registrare una plusvalenza compresa tra i 20 e i 21 milioni.
Intanto dall'Inghilterra continuano a rimbalzare indiscrezioni sull'interesse del Manchester United per Koné, protagonista di una prestazione straordinaria contro il Marocco e ormai punto fermo della Francia. Abbandonata la pista Ederson, gli inglesi vorrebbero puntare forte sul giallorosso reputato un elemento perfetto per il calcio della Premier. La posizione della Roma, però, è chiarissima: oggi non bastano 50 milioni di euro per convincere Gasp a privarsene. I club interessati sono avvisati. [...]
(Corsport)

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