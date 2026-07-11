Mancini, c'è il rinnovo. Dybala e Celik, arriva l'ufficialità

Non c'è due senza tre, rinnovi di contratto. Negli ultimi giorni D'Amico ha accelerato sul fronte rinnovi, incassando i sì di Dybala, Celik e Mancini. Un po' a sorpresa, infatti, il terzo accordo che la Roma è pronta ad annunciare riguarda il centrale, in scadenza nel 2027. Anche prima di Pellegrini che, come la Joya e l'esterno turco, da inizio mese è formalmente svincolato. E la sensazione è che il lieto fine, comunque non in discussione, per Lorenzo non arriverà a stretto giro di posta.

Con Dybala e Celik, ormai, l'intesa è raggiunta da giorni e siamo allo scambio dei documenti. Il turco, complice il decreto crescita, percepirà 3 milioni di euro netti all'anno fino al 2029. Per Paulo, invece, il contratto sarà di una stagione (con opzione fino al 2028) a 2,5 milioni piu bonus. La Joya oggi rientrerà in citta, poi la firma e l'annuncio sui social, in tempo per vederlo lunedì in campo con Gasperini, per il raduno.

Celik si aggregherà dopo una settimana, vista l'esperienza (seppur breve) con la Turchia al Mondiale. Ci sarà, ovviamente, Mancini pronto a prolungare fino al 2029. L'accordo, già impostato mesi fa e poi congelato, è stato raggiunto per 3,5 milioni netti.

Ancora in stand-by, invece, il nuovo contratto di Cristante. Cè invece ancora distanza, economica e di durata, per Pellegrini. Le parti sono al lavoro e troveranno una quadra, ma il numero 7 non inizierà da subito la preparazione. Per l'assenza di un contratto, certo, ma anche perché Lorenzo sta recuperando da una ricaduta accusata nel finale di stagione [...].

(Corsera)