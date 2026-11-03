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L'uomo dei sogni

La penna degli Altri
di FedericoL
malen
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L'uomo dei sogni nel teatro dei sogni. Perché quando ti avvicini a Old Trafford, quel cielo un po' così e quel freddo che ti ricorda a quale serata stai andando incontro, il pensiero che Donny Malen possa decidere di segnare una volta di più il suo 2026 e il 2026 dellla Roma riesce comunque a colorare la giornata. (...) Lui che voleva giocare da cen-travanti e invece da queste parti — Birmingham in fondo dista un'ora e mezza — mettevano all'ala destra, che spreco senza fondo. Malen che può vendicare Totti e Dzeko, pensa che storia. Malen contro i ricordi del 7-1 e del 6-2, degli incubi al posto dei sogni, delle prese in giro. Un'occhiata attenta stasera la darà pure Valerio Mastandrea, che la mattina dopo quel ma-ledetto 7-1 del 10 aprile 2oo7 prese carta e penna e scrisse una poesia che è un manifesto, «l'antiromanismo spiegato a mio figlio». Malen stasera è per tutti: per quel figlio, per tutti i papà, per Gasperini, per i 3 mila tifosi giallorossi arrivati a Manchester, per chi da quelle disfatte aspetta una rivincita. E peri compagni, per il nucleo storico che queste notti, certe notti per dirla alla Ligabue, le attendeva da una vita e ha faticato fino ad arrampicarsi al terzo posto in campionato, nel torneo scorso, per tornare ad assaporarle. (...) Malen per gli altri. Malen per se stesso. Che di fatto in questo stadio è un mezzo esordiente: giusto una presenza, presenza poi per modo di dire, sei minuti nel maggio 2025 —da ala destra, appunto — e sconfitta alla fine. C'è da cambiare il bilancio. C'è da scrivere un'altra storia e spingere la Roma verso i playoff: con una vittoria stasera, il più sarebbe fatto. «Bobby» Donyell è pronto. (...) Nell'anno solare 2026, quello di fatto praticamente passato tutto alla Roma, Malen ha segnato 22 reti in campionato: nessuno nei 5 top campionati d'Europa ha tenuto il suo passato, sabato con la rete a Udine ha pure firmato il sorpasso sul Pallone d'oro, un certo Harry Kane. (..) Con Malen tutto si può. Uno così, dall'altra parte non ce l'hanno.
(corsera)
D. Malen

D. Malen

NetherlandsPaesi Bassi Età 27 Attaccante

Friendly International

2026
Partite4
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Rosso0
Giallo Rosso0

Champions League

2026/2027
Partite3
Gol3
Assist2
Giallo0
Rosso0
Giallo Rosso0

Serie A

2026/2027
Partite9
Gol8
Assist1
Giallo1
Rosso1
Giallo Rosso0

Club Friendlies 1

2026
Partite4
Gol1
Assist0
Giallo0
Rosso0
Giallo Rosso0

Coppa Italia

2026/2027
Partite0
Gol0
Assist0
Giallo0
Rosso0
Giallo Rosso0
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Rifinitura Manchester-Roma 02.11.26

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Conferenza stampa Gasperini e De Roon

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