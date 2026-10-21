Lo Slovan fa poco: festa giallorossa e Real alle spalle

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
La quota dieci punti si avvicina. La Roma si riscatta dopo il rocambolesco 3-4 col Real Madrid, raggiunge i quattro punti e respira in classifica. Gasperini ne cambia sei rispetto alla gara di sabato...
Duemilaottocentosette giorni dopo la Roma torna a vincere una partita di Champions League. Da Roma-Porto del 12 febbraio 2019 al 4-0 senza storia contro lo Slovan Bratislava, dentro una serata che ha...
Notte europea, stampo romano e romanista. Sei giorni dopo la Roma si lascia definitivamente alle spalle gli 8 minuti di follia vissuti contro il Real Madrid e bissa il successo contro il Genoa, libera...
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