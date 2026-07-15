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La Roma fa l'offerta per Summerville. E spunta Endrick

La penna degli Altri
di Giuseppe Cervellera
mercoledì, 15 luglio 2026 alle 7:47
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La caccia è aperta, a Gasp servono le ali. O trequartisti che dir si voglia, di certo quei giocatori offensivi su cui da sempre costruisce le sue squadre. Anche perché allo stato attuale ne ha solo due ed entrambi - anche se per motivi diversi - con delle controindicazioni: Paulo Dybala (che ha sempre sulla sua testa la spada di Damocle delle condizioni fisiche) e Matias Soulé (da giorni sul mercato e con il futuro ancora incerto). Ed allora la Roma sta cercando ovunque, trattando giocatori, studiando soluzioni. Due di queste sono quelle che portano a Crysencio Summerville e ad Endrick, due nomi che vanno ad aggiungersi a quello di Alejandro Garnacho, con cui i giallorossi hanno già parlato giorni fa. [...]
Summerville era entrato nel mirino della Roma già lo scorso mese, poi le alte richieste d'ingaggio (6 milioni) avevano fatto arenare tutto. Summerville sperava di strappare quell'ingaggio in Premier, poi quando si è reso conto che non c'era la fila per dargli quei soldi ha fatto retromarcia. Così i suoi agenti hanno ricontattato la Roma e ieri si sono incontrati con D'Amico e gli intermediari, considerando che sono a Roma da due giorni (avendo portato nel frattempo Doekhi alla Lazio). Con la Roma c'è un filo diretto nato con Malen e che va avanti ora, con i giallorossi che hanno presentato proprio ieri mattina la loro offerta: 40 milioni al West Ham (a cui si possono eventualmente aggiungere dei bonus per chiudere la trattativa) e 4,5 al giocatore. Adesso si aspetta una risposta a breve giro di posta.
E poi c'è Endrick, che è il nome nuovo sul taccuino giallorosso. In realtà la Roma è già da giorni che sta su questa pista, tenuta debitamente nascosta. A Trigoria stanno lavorando su un prestito oneroso, considerando anche che il giovane talento brasiliano al Real Madrid non troverebbe molto spazio per giocare. [...] Endrick, tra l'altro, può ricoprire sia il ruolo di trequartista sia quello di punta centrale, in quelle occasioni in cui Malen dovrà giocoforza rifiatare. Ma c'è anche da tenere in considerazione proprio Mou, che con i Friedkin non si è certo lasciato bene. [...]
Infine Alejandro Garnacho, uno con cui la Roma ha già parlato e anche trovato un accordo di massima. Manca però quello con il Chelsea, che valuta il giocatore 50 milioni e che vorrebbe avere la certezza della cessione dell'argentino. La Roma, invece, è disposta a prenderlo con un prestito oneroso (5 milioni) e un eventuale diritto di riscatto a 35. Formula che non convince gli inglesi, che aspetteranno eventuali altre offerte. Insomma, Garnacho per la Roma è un piano B, per il momento del ragazzo e per la situazione di mercato che gli si è creata intorno. [...]
(Gasport)

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