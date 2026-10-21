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La Roma domina lo Slovan. Prima vittoria in Champions

La penna degli Altri
di FedericoL
Malen Soulé
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LEGGO (F. BALZANI) - La Roma si fa grande anche in Europa e cancella la rimonta subita una settimana fa con il Real Madrid. Contro lo Slovan Bratislava la squadra di Gasperini cala il poker, ma i gol potevano essere molti di più I giallorossi prendono subito il dominio del campo nonostante l'assenza (voluta o gestita) di ben sette titolari. Il primo tempo è una sinfonia continua che porta a tre conclusioni verso la porta di Takac prima del gol di testa di Hermoso su sponda di Ghilardi al 21'. La Roma non si ferma e continua ad attaccare trovando il bis un quarto d'ora dopo: gran giocata di Malen, tiro in porta dell'olandese respinto dal portiere slovacco e tap in di Molina. Segnano tutti nella Roma di Gasp che nella ripresa prende il largo con Pisilli bravo a sfruttare l'assist ancora di Malen e il pressing di Soulé entrato al posto di Pellegrini (problema muscolare alla coscia da valutare). Il poker arriva proprio con la firma dell'olandese su calcio di rigore conquistato da Wesley proprio mentre nel settore ospiti si accendevano gli scontri tra i tifosi slovacchi e la Polizia che hanno portato al ferimento di un agente. Nel finale altri tentativi per il 5-0 con Mora che si divora la rete da due passi e il gol annullato a Ghilardi per fuorigioco di Castro. Tanta grazia, mai troppa. Con questo successo la Roma si porta al tredicesimo posto a 4 punti nel girone di Champions e si prepara alla trasferta di sabato col Napoli che ha battuto 4-2 il Bodo. «La Roma sta bene e ha un bel morale, ora non deve compiacersi troppo. Era importante fare una partita seria perchè in Champions non ci sono squadre facili da affrontare. Siamo stati bravi nell'interpretare una gara in cui dovevamo ottenere i tre punti.», le parole di Gasperini.
Champions LeagueRoma-Slovan Bratislava

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