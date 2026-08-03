Koulierakis: «Mi manda Manolas, mi ispiro a Laporte»

Poche ore nella Capitale poi il volo a Cardiff, Koulierakis è già a disposizione di Gasperini. «Trattatecelo bene. Vi darà tutto», questo il saluto del Wolfsburg e i tifosi della Roma lo hanno già travolto con il solito affetto. [...]

Il tecnicolo segue da diverse settimane, gli è stato proposto dagli osservatori della Roma e durante le ferie lo ha studiato tramite dei filmati delle gare in Germania e dell'amichevole tra Grecia e Italia. Dopo il suo ok D'Amico ha avviato i contatti col giocatore che non ci ha pensato un attimo nel dire sì. Durante la stagione si giocherà le sue carte e sarà più di un semplice vice Hermoso. Anche perché il club ha messo sul piatto 16 milioni di euro più 1,5 di bonus, una cifra considerevole alla quale si aggiunge il 20% sulla futura rivendita che spetterà al Wolfsburg. Nell'allenamento di ieri ha già dato una buona impressione tra anticipi, tackle e ha anche segnato un gol in partitella.

A Trigoria sabato ha scattato una foto con al suo fianco la gigantografia della storica rete di Manolas contro il Barcellona. I due sono amici: «Ci siamo sentiti al telefono, è stato piacevole. Abbiamo parlato anche della Roma e mi ha detto che sarebbe stato un passo molto importante per la mia carriera firmare per questo grande club. All'epoca era solo una chiacchierata, ma ora sono davvero qui ed è una sensazione bellissima», ha detto il centrale nella sua prima intervista ai canali ufficiali. Il suo idolo, però, è Sergio Ramos: «Mi piace per la sua mentalità, la sua forza e il suo carattere. Per quanto riguarda lo stile di gioco, invece, mi ispiro a Laporte. Penso che abbiamo caratteristiche simili e apprezzo molto il suo modo di interpretare il ruolo. [...]

Nel frattempo, domani nell'amichevole contro il Newport collezionerà i suoi primi minuti con la maglia (numero 33) giallorossa. II nuovo colosso della difesa è pronto per Gasperini.

(Il Messaggero)