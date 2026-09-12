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Koné è pronto per Torino. E Gasp ragiona sui cambi

La penna degli Altri
di MV
sabato, 12 settembre 2026 alle 7:46
kone
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[...] Dopodomani, in casa del Torino, la Roma va a caccia della quarta vittoria consecutiva, per presentarsi al meglio al big match contro l'Inter. La buona notizia riguarda Manu Koné. Il francese aveva chiesto il cambio durante la sfida al Fenerbahce, accusando un dolore al ginocchio, problema che si trascina da quest'estate. Neanche il tempo di fare ritorno nella Capitale, però, che il fastidio era sparito, tanto da rendere superflui eventuali esami strumentali. La speranza per Gasperini è di poter contare su Koné già per la trasferta di lunedì. L'allenamento di oggi sarà determinante anche per Pellegrini, che spera in una convocazione. [...] Vista la vicinanza tra i due impegni, però, è lecito attendersi qualche rotazione e Gasperini ha a disposizione un elenco di giocatori che chiedono spazio. Partendo da dietro, c'è Balerdi, reduce da due spezzoni convincenti contro Atalanta e Fenerbahce. [...] Mancini, Ndicka e Hermoso rimangono certezze sulle quali la Roma ha costruito le sue fortune, ma tra i tre l'italiano, anche a Istanbul, è apparso un po' in deficit di ossigeno, portando il tecnico nella ripresa a sostituirlo. Sulle fasce, poi, Lulli e Molina torneranno a contendersi il posto sulla destra, dopo il ritorno, un po' a sorpresa, di Rensch in Champions. In mediana, con Koné non al meglio, Pisilli scalpita alla ricerca di un ruolo da protagonista, che comunque saprà ritagliarsi nel corso della stagione. Davanti, infine, oltre all'alternanza Mora-Soulé e alle valutazioni su Dybala, c'è Castro, fermo ai due legni colpiti contro l'Atalanta, che ha voglia di dimostrare e Malen non potrà giocarle tutte. [...]
(Corsera)

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