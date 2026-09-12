Koné, l'allarme rientra ma Pisilli è pronto a giocare con il Torino

Allarme rientrato per Manu Koné. Il centrocampista francese aveva lasciato il campo giovedì sera contro il Fenerbahçe, dopo essere stato tra i migliori della Roma, facendo scattare subito il campanello d'allarme. [...] La visita di controllo effettuata ieri non ha evidenziato problemi e non è stato necessario sottoporlo a esami strumentali. Koné verrà comunque monitorato giorno per giorno, ma le sensazioni sono positive: il francese potrebbe essere convocato per la trasferta di lunedì a Torino. [...] In caso di esclusione dall'undici titolare, è pronto Pisilli. Ancora in forse invece il ritorno di Pellegrini. Il centrocampista è tornato ad allenarsi con il gruppo da metà della scorsa settimana, dopo l'intervento di pulizia della cicatrice del tendine femorale della coscia destra subito in estate. L'obiettivo è una convocazione contro l'Inter il 19 settembre.

(la Repubblica)