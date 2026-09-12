Dybala a tempo pieno

IL TEMPO (L. PES) - Partiranno gli scongiuri. Ma i numeri sono numeri e il più convinto delle possibilità di Dybala, è proprio Gasperini. L'argentino difficilmente così tanto protagonista con la Roma senza prendersi mai una pausa. Almeno fino ad ora. Quattro partite stagionali tutte dal primo minuto, di cui due, le ultime, giocate per novanta minuti. Alzi la mano chi si aspettava un inizio così per l'argentino, che solo pochi mesi fa firmava un nuovo contratto annuale con i giallorossi, di fatto, a gettone. Se si sommano le ultime giornate dello scorso campionato le gare da titolare consecutive diventano sette, condite otto assist, la metà in questo avvio di stagione. Insomma, scaramanzie a parte, Dybala sembra un altro. Inevitabile che nei finali di partita le energie vengano meno e che in Turchia ha terminato la gara con i crampi, ma le prestazioni della Joya, adesso, sono «ricche». Piena fiducia nei mezzi fisici, cercato dai compagni e sempre nel vivo dell'azione. Gli manca solo il gol, dettaglio non trascurabile dal momento in cui il tecnico lo schiera come seconda punta vicino a Malen. Probabilmente è lo step successivo rispetto alla tenuta fisica che l'argentino deve fare. Ritrovare la fiducia nel calciare, azione che nella scorsa stagione l'ha portato a farsi male due volte. Prima su punizione a settembre 2025 contro il Torino, poi su rigore a San Siro un mese e mezzo dopo. In effetti in queste prime apparizioni quando prova a tirare verso la porta, sembra mancare potenza, e anche in Champions col Fenerbahce anziché calciare una punizione da ottima posizione, ha scelto lo schema per mandare Malen alla conclusione. Ora la sfida di Gasp è proprio questa: restituirgli la fiducia nel calciare come sa. L'ultimo gol risale a gennaio scorso proprio a Torino contro i granata, campo sul quale la Roma giocherà lunedì in posticipo. Ma questa volta Paulo dovrebbe iniziare in panchina. Scelta che l'allenatore piemontese, ovviamente, ancora deve prendere, ma gli ultimi minuti a Istanbul suggeriscono un turno di riposo per l'ex Juve, anche e soprattutto perché sabato all'Olimpico arriva l'Inter nel primo scontro diretto del campionato per l'altissima classifica, poi la lunga sosta. Due giorni per scegliere l'undici che affronterà la squadra di Abate e soprattutto per valutare le condizioni di tutto il gruppo alla terza gara della settimana. Quel che è certo è che il motto di Gasperini, già adottato nella scorsa stagione, non cambia: «Se sta bene, gioca». A star bene, Dybala, sembra proprio che non lasci dubbi, ma un po' di gestione dopo quasi un mese di partite sulle gambe può essere una scelta saggia. Tema che sarà certamente tema della conferenza stampa del tecnico di domani. Soltanto nella prima stagione in giallorosso la Joya aveva giocato le prime quattro partite stagionali da titolare, il che rappresenterebbe, quindi, un piacevole inedito per lui, che ha voluto continuare con la Roma dopo aver riconquistato la Champions e che con Gasp vive una sintonia incoraggiante. La preparazione estiva sembra essere uno dei segreti della continuità dell'attaccante, anche se ovviamente la prudenza è d'obbligo. Ma tra interventi e operazioni negli ultimi anni non era mai riuscito a lavorare in modo ottimale nella pre-stagione. Momento chiave per le squadre di Gasperini che acquistano forza fisica e brillantezza atletica. Il tecnico di Grugliasco l'ha definito una «bestia» poche settimane fa, e i fatti, come spesso accade, gli stanno dando ragione. Ognuno faccia i gesti che vuole, ma Dybala non ha voglia di fermarsi.