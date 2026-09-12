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Roma, esami da grande

La penna degli Altri
di MV
sabato, 12 settembre 2026 alle 7:33
Gasperini
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In un debutto europeo tutto sommato più che sufficiente, c'è un termine utilizzato da Gasperini nella notte di Istanbul che ha colpito più degli altri: vulnerabilità. Sì, la Roma modello Superman, quella arrembante, devastante ed entusiasmante delle prime uscite stagionali, ha scoperto, in alcuni frangenti, di avere a che fare con la propria kriptonite. [...] Rimodellando a suo piacimento l'aforisma di Agatha Christie, l'allenatore ha parlato nel post-gara di «due indizi che fanno una prova», bypassando la possibilità che i gol presi in avvio di ripresa con Atalanta e a Fenerbahce possano trattarsi di una mera coincidenza come voleva la scrittrice. [...] Preferibile infatti intervenire subito, porre rimedio a quello che rischia, con il tempo, di trasformarsi in un limite, vanificando quanto di buono la squadra propone. [...] Del resto la Roma attuale è diversa da quella della passata stagione: oggi è sempre più di matrice gasperiniana, gioca con un baricentro più alto, non disdegna nemmeno il possesso-palla sempre finalizzato alla verticalizzazione. [...] C'è poi un altro aspetto che non passa inosservato. La Roma è una squadra brillante, di corsa, con tanta qualità nei piedi ma ha poca fisicità. Soprattutto in avanti. La palla alta, ad esempio, con la tipologia di attaccanti a disposizione, non è contemplata. [...] Uscito Koné, poi, la squadra ha sofferto anche in mezzo. In molti si sono chiesti del mancato utilizzo di de Roon ma in quel contesto probabilmente serviva più la gamba di Pisilli che, nonostante sia preferibile come mezzala, ha più dinamismo da offrire ad un centrocampo che rischia alla lunga di essere un po' statica. [...] Senza girarci troppo intorno: la sensazione è che manchi quel calciatore, oltre a Dybala, che sappia regalare lo strappo e la superiorità numerica, oltre a una corsa adeguata. Per intenderci, il Greenwood della situazione. Se questo, almeno per adesso, si è avvertito poco in serie A, in Champions - dove il livello sia qualitativo che atletico è più alto - risalta un po' di più. [...]
(Il Messaggero)

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