Joya di Roma. Prima il Real poi il rinnovo?

L'ex esterno di Roma e Inter, Amantino Mancini, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, parlamdo della sfida dei giallorossi contro il Real Madrid e del suo connazionale, Wesley. Gasp c...
Due partite, due sold out, un'unica grande passione. L'Olimpico si prepara a vestirsi a festa per le sfide contro il Real Madrid e il Genoa, in una settimana speciale che riporterà a Roma José Mourinh...
Che non sarà di certo una partita come le altre è abbondantemente scontato. Vuoi perché Roma-Real Madrid si porta dietro da sempre un fascino particolare, oppure vuoi perché il ritorno a Roma di un al...
Riflessioni in ordine sparso, aspettando l'abbraccio con Mou. La Roma dì Como? Non male. Tornare dalla gita al lago con un "puntarello" e un clean sheet dopo aver giocato (recupero compreso) un tempo...
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