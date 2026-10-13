News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Joya di Roma. Prima il Real poi il rinnovo?

La penna degli Altri
di FedericoL
Paulo Dybala
Aggiungi come fonte preferita su Google
Nemrneno il tempo di digerire il pari di Como che la Roma torna in campo. E non in una gara qualunque, ma contro il Real Madrid di un 'certo' José Mourinho che rimarrà per sempre nei cuori dei tifosi. Per novanta minuti, però, andranno messe da parte le emozioni e anche le delusioni di un'ultima giornata di campionato che ha portato in dote un pari figlio anche del rosso a Malen. E dall'olandese ripartirà Gasperini in Champions con al suo fianco il solito Paulo Dybala. D'altronde l'argentino sta bene e lo ha dimostrato anche domenica, quando in inferiorità numerica si è caricato la Roma sulle spalle giocando da 'nove'. (...) L'estate trascorsa, però, è stata diversa dalle ultime: una preparatone intera, nessun intoppo e una condizione cresciuta passo dopo passo. La cliegina sulla torta il rinnovo arrivato a tempo ormai scaduto e una volontà, anche futura, di restare a Roma: «Spero in un finale di carriera italiana», le sue parole a due giorni dalla sfida col Real Madrid. (...) Ritroverà di fronte anche un allenatore che a Roma lo ha messo al centro di tutto: José Mourinho. Ma nei novanta minuti di mercoledi le emozioni andranno messe da parte. (...) Tra Dybala e la Roma il legame è ormai indossolubile o quasi. Un amore nato subito, basti pensare al bagno di folla nel giorno della sua pre-sentazione allur. Lo stesso affetto che - in numeri ancora superiori - si riverserà domani allo stadio Olimpico perla gara con il Real Madrid. Sono attesi settantamila spettatori, altrettanti qualche giorno più tardi quando ci sarà un altro ritorno, quello di De Rossi.
(tuttosport)
ROMA-REAL MADRIDDybala

APPENA ARRIVATO

amantino mancini foggia

Mancini: "Lo stile di gioco di Gasperini può mettere in crisi il Real Madrid"

L'ex esterno di Roma e Inter, Amantino Mancini, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, parlamdo della sfida dei giallorossi contro il Real Madrid e del suo connazionale, Wesley. Gasp c...

tifosi femminile

Real Madrid e Genoa: doppio sold-out

Due partite, due sold out, un'unica grande passione. L'Olimpico si prepara a vestirsi a festa per le sfide contro il Real Madrid e il Genoa, in una settimana speciale che riporterà a Roma José Mourinh...

Mourinho

Tra mille polemiche Mourinho recupera tutti

Che non sarà di certo una partita come le altre è abbondantemente scontato. Vuoi perché Roma-Real Madrid si porta dietro da sempre un fascino particolare, oppure vuoi perché il ritorno a Roma di un al...

Dybala

Una Roma credibile

Riflessioni in ordine sparso, aspettando l'abbraccio con Mou. La Roma dì Como? Non male. Tornare dalla gita al lago con un "puntarello" e un clean sheet dopo aver giocato (recupero compreso) un tempo...

NOTIZIE POPOLARI
gianluca rocchi

Como-Roma, Rocchi sul rosso a Malen: "Un grave fallo di gioco non può essere cancellato"

Zaniolo

Zaniolo esalta la Roma: "Gasperini è incredibile. Potranno dire la loro per lo Scudetto" E sul passato romanista ammette gli errori

WhatsApp Image 2026-10-12 at 14.04.31

As Roma, le anticipazioni sulla maglia da trasferta per l'anno del centenario: omaggio alla Fortitudo

Screenshot_12-10-2026_204057_www.instagram.com

Il murales di Drugi per il ritorno di Mourinho a Roma: "Non dimenticheremo mai chi siamo stati"

Paulo Dybala

Dybala carico per il Real Madrid: "Con la spinta della nostra gente avremo qualcosa in più. Spero di finire la carriera in Italia"

Bove

VIDEO - Instagram, Bove sceglie tra Italia e Inghilterra: "Meglio Totti, De Rossi e i tifosi italiani di Beckham, Gerrard e i tifosi inglesi"

VAI AL CANALE
Foto
Serie A: Como-Roma 0-0 11.10.2026

Serie A: Como-Roma 0-0 11.10.2026

La Roma in viaggio verso Como 10.10.2026

La Roma in viaggio verso Como 10.10.2026

Loading