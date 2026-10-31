News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&PromoMatchcenterContatti

In quattro out. Koné pronto per il Sassuolo

La penna degli Altri
di FedericoL
Manu Koné
Aggiungi come fonte preferita su Google
Corno previsto, la Roma è volata verso il Friuli senza i quattro infortunati di lungo corso. (...) Se sembra ormai concreta la prospettiva che Dybala (sta decisamente meglio) e Svilar (continua ad allenarsi in palestra con un tutore al piede destro) possano tornare direttamente dopo la sosta, quindi a Parma il 21 novembre, e che Pellegrini ne avrà ancora per un bel po, nelle ultime ore ha preso corpo l'Ipotesi di un rientro anticipato al match del 7 contro il Sassuolo di Konè, che contro il Real si era procurato una lesione alla coscia destra.
(corsport)
Koné

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-10-19 at 13.03.31

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

Ondoa

Calciomercato Roma: occhi puntati su Ondoa. Anche la Lazio sul centrocampista del Monza

La Roma guarda già al mercato di gennaio. Il ds Tony D'Amico è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini non solo nel reparto offensivo. Possibile, infatti, un acquisto a...

pandolfi

Claudia Pandolfi rivendica la fede romanista e strappa l'applauso: "Forza Lazio? Ma chi te conosce. C'è solo la Roma!" (VIDEO)

Durante la presentazione di "Un tranquillo funerale di famiglia" al Multisala Lux di Roma, Claudia Pandolfi si è resa protagonista di un siparietto che ha strappato applausi al pubblico. Nel corso del...

Endrick

Calciomercato Roma, assalto a Endrick a gennaio: si inserisce l'Arsenal, c'è anche il Milan

Secondo quanto riportato da TEAMtalk, il futuro di Endrick al Real Madrid è al centro di forti incertezze a causa dello scarso minutaggio concesso da Jose Mourinho. L'attaccante brasiliano e il suo en...

NOTIZIE POPOLARI
kevin santos

Calciomercato Roma, tre nomi per l'esterno offensivo: contatti per Nusa, Kvernadze e Kevin Santos

eNDRICK

Calciomercato Roma, nuovo tentativo per Endrick: è una richiesta di Gasperini

titolari roma cagliari

UDINESE-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Ghilardi dal 1', dubbio Mora

Primavera Roma

Primavera, Inter-Roma 0-2: Basile e Arena firmano il successo giallorosso

Nainggolan

La procura di Bruxelles ha chiesto due anni di carcere per Nainggolan

mORA

Mora, il ct del Portogallo U21 Freire: "La Roma ha dimostrato di credere molto in lui"

VAI AL CANALE
Foto
La Roma in viaggio verso Udine 30.10.2026

La Roma in viaggio verso Udine 30.10.2026

Trigoria, l'allenamento di giovedì 29.10.2026

Trigoria, l'allenamento di giovedì 29.10.2026

Loading