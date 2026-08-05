In gol Castro e Koulierakis sotto gli occhi di Ryan Friedkin

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Prima vittoria nel precampionato per la Roma. Sotto gli occhi del vicepresidente Ryan Friedkin - arrivato in Galles - il CRO Micheal Gandler e il nuovo CEO John Galantic, è arrivato il successo per 4-1 contro il Newport County. Con le prime reti dei due neoarrivati Castro e Koulierakis. Rispetto a sabato scorso, la squadra giallorossa ha dato l'impressione di risentire meno della seduta di allenamento svolta in mattinata. Esordio dall'inizio, insieme a N'Dicka e Mancini, per l'ex difensore del Wolfsburg, che ha mostrato fin da subito tutta la propria fisicità. Sulle fasce confermati Rensch e Wesley, pienamente recuperato. La sorpresa di Gasperini, in virtù anche delle poche soluzioni a disposizione, è stata l'avanzamento di Hermoso in mediana insieme ad El Aynaoui. Cristante, invece, è tornato a muoversi sulla trequarti alle spalle di Dybala e Castro, cercato spesso dai compagni. Assente Malen colpito da una leggera febbre.

Da un recupero del capitano giallorosso poco prima dell'intervallo, è nato il vantaggio. Assist di Castro e velo di Cristante per favorire l'inserimento vincente di Hermoso. Nella ripresa si sono sbloccati i nuovi acquisti. Prima il rigore trasformato dall'attaccante argentino, poi il colpo di testa di Koulierakis su assist di Dybala. Si sono accesi un po' gli animi quando Evans è entrato duramente sulla Joya, prontamente sostituito da Gasperini. Al suo posto Soule, autore della quarta rete giallorossa. Nel finale la rete di Cameron per il Newport. Aumenterà il livello nell'ultimo test Oltremanica in programma sabato, quando la Roma affronterà il Brighton.