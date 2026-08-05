News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo
Rubriche
Stagione
Matchcenter

In gol Castro e Koulierakis sotto gli occhi di Ryan Friedkin

La penna degli Altri
di Giuseppe Cervellera
mercoledì, 05 agosto 2026 alle 7:27
Hermoso Dybala
Aggiungi come fonte preferita su Google
IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Prima vittoria nel precampionato per la Roma. Sotto gli occhi del vicepresidente Ryan Friedkin - arrivato in Galles - il CRO Micheal Gandler e il nuovo CEO John Galantic, è arrivato il successo per 4-1 contro il Newport County. Con le prime reti dei due neoarrivati Castro e Koulierakis. Rispetto a sabato scorso, la squadra giallorossa ha dato l'impressione di risentire meno della seduta di allenamento svolta in mattinata. Esordio dall'inizio, insieme a N'Dicka e Mancini, per l'ex difensore del Wolfsburg, che ha mostrato fin da subito tutta la propria fisicità. Sulle fasce confermati Rensch e Wesley, pienamente recuperato. La sorpresa di Gasperini, in virtù anche delle poche soluzioni a disposizione, è stata l'avanzamento di Hermoso in mediana insieme ad El Aynaoui. Cristante, invece, è tornato a muoversi sulla trequarti alle spalle di Dybala e Castro, cercato spesso dai compagni. Assente Malen colpito da una leggera febbre.
Da un recupero del capitano giallorosso poco prima dell'intervallo, è nato il vantaggio. Assist di Castro e velo di Cristante per favorire l'inserimento vincente di Hermoso. Nella ripresa si sono sbloccati i nuovi acquisti. Prima il rigore trasformato dall'attaccante argentino, poi il colpo di testa di Koulierakis su assist di Dybala. Si sono accesi un po' gli animi quando Evans è entrato duramente sulla Joya, prontamente sostituito da Gasperini. Al suo posto Soule, autore della quarta rete giallorossa. Nel finale la rete di Cameron per il Newport. Aumenterà il livello nell'ultimo test Oltremanica in programma sabato, quando la Roma affronterà il Brighton.

APPENA ARRIVATO

Pagano-Roma

Pagano non dimentica la Roma: " Uno dei migliori settori giovanili in Italia"

ago 05, 9:09

Riccardo Pagano ha da poco lasciato la Roma in direzione Cesena, trasferendosi a titolo definitivo dopo essere cresciuto nel settore giovanile della Roma e aver fatto tutta la trafila delle varie unde...

Fofana

Calciomercato Roma, Fofana piano B: il Lione lo valuta 40 milioni

ago 05, 8:27

Il calciomercato della Roma è nella sua fase più calda. La vittoria arrivata contro il Newport se da un lato ha strappato un sorriso a Gasperini per le prestazioni di chi è sceso in campo, dall'altro...

Nusa

La Roma vira su Molina e insiste per Cacciamani. Nusa il preferito di Gasp

ago 05, 8:20

La Roma vira su Nahuel Molina, senza mollare Givairo Read. Le difficoltà nella trattativa con il Feyenoord hanno aperto un secondo binario, ma non chiuso il primo. Il ds D'Amico continua a lavorare pe...

Castro

Castro e Koulierakis in gol col Newport. Vittoria (4-1) davanti a Ryan Friedkin

ago 05, 8:16

Sotto lo sguardo di Ryan Friedkin, la Roma è tornata a sorridere. Da un poker subito a uno inflitto: dopo la sconfitta contro il Cardiff City, è arrivata la vittoria per 4-1 sul Newport County. [...]...

NOTIZIE POPOLARI
molina

LIVE - Calciomercato Roma: Molina è l'obiettivo principale per la fascia destra. I giallorossi vogliono chiudere dopo l'offerta da 17 milioni bonus compresi. Previsti nuovi contatti tra le parti

ago 04, 15:17
soulé cannes

Roma, il diktat dei Friedkin è chiaro: contenimento dei costi e cessione pesante. Soulé il nome caldo

ago 04, 18:29
Newport-Roma

NEWPORT-ROMA 1-4 (37' Hermoso, 53' Castro, 58' Koulierakis, 81' Soulé, 84' Cameron): poker convincente dei giallorossi. A segno i due nuovi acquisti Castro e Koulierakis (FOTO E VIDEO)

ago 04, 18:11
images (44)

Calciomercato Roma: per Nusa cambia la strategia

ago 04, 10:41
molina

Calciomercato Roma: nuovo tentativo per Read. In lista anche Molina

ago 04, 13:53
P36045680D7418578G

Calciomercato Roma: inserimento per Jlidi

ago 04, 11:15
VAI AL CANALE
Foto
Newport-Roma 04.08.2026

Newport-Roma 04.08.2026

Pisilli in esclusiva a LAROMA24.IT

Pisilli in esclusiva a LAROMA24.IT

Loading