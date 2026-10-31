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Il piano di Gasp: assalto alla vetta. Si parte da Udine

La penna degli Altri
di FedericoL
Gasperini
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La prima è andata, messa in cassaforte martedì scorso contro il Cagliari, anche se con qualche piccola ansia di troppo, è vero. Ma se quella partita è già andata in archivio, adesso ci sono le altre cinque che possono mettere davvero le ali alla Roma. A cominciare da quella di oggi pomeriggio a Udine, dove Gian Piero Gasperini si troverà di fronte una squadra, quella friulana, che nelle ultime otto partite ha portato a casa appena due pareggi, perdendo in ben sei occasioni (per trovare un avvio peggiore per i friulani bisogna risalire addirittura al 1961/62, quando dopo nove giornate l'Udinese aveva tre punti, a fronte dei cinque attuali). Insomma, un'occasione ghiottissima per restare nella scia di Inter e Lazio e continuare a sognare di agganciare presto la vetta. Sempre che la notte di Halloween porti dolcetti e nessun scherzetto... Già, perché il ca-lendario della Roma dà effettivamente una mano importante ai sogni giallorossi. Con cinque partite in cui Gasperini può anche pensare di fare l'en plein, considerando che dopo la trasferta di Udine sabato prossima arriverà all'Olimpico arriverà il Sassuolo di Alberto Aquilani. (...) il Parma (fuori), il Monza (in casa) e il Bologna (ancora fuori). (...) Certo, in mezzo a questi cinque impegni di cam-pionato ci saranno anche le due trasferte di Champions League, la prima in casa del Manchester United (martedì prossimo) e la seconda a Parigi, di fronte ai campioni in carica del Psg (i125 novembre). Due gare da far tremare i polsi a chiunque, anche se poi lo United è in una crisi di gioco e di risultati. (...) Ma resta il fatto che la Roma può davvero mettere le ali e arrivare al derby a ridosso della Lazio, se non anche davanti ai biancocelesti. E allora sarebbe un derby bellissimo, con in palio la vetta della classifica. Ed allora si partirà proprio da Udine, dove la Roma va a caccia della sua ottava vittoria stagionale (finora in campionato ne sono arrivate sei, l'altra è stata firmata in Champions contro lo Slovan Bratislava). Per centrarla Gasp cambierà anche molto, proprio perché poi ci sarà la sfida di martedì prossimo all'Old Trafford, a circa 72 ore di distanza (con Roma che resterà a Udine e da lì lunedì prenderà il volo per l'Inghilterra). (...)
(gasport)
Gasperini

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