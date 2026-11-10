Il miglior attacco del campionato e un gruppo che non perde da aprile

Il miglior attacco del campionato e un gruppo che non perde da aprileLa penna degli Altri
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Riparte la caccia all'ala: da Endrick a Kvernadze, Gasp chiede un colpo
La Roma si ferma, Gasperini no. La sosta consegna ai giallorossi un terzo posto che alimenta ambizioni: due punti dalla Lazio capolista, uno dall'Inter. E soprattutto una squadra che segue il suo alle...
Una corsa partita... ad aprile. Gasp va sempre all'attacco. Adesso ritrova Svilar e Dybala
"Nessuna illusione, nessuna delusione": è questo il nuovo dogma dentro Trigoria e a dettarlo, come da mesi a questa parte, è Gasperini, che nel giro di poco più di un anno si è preso la Roma e con lei...
Gasperini balla da solo e non mette a firma per arrivare secondo
Balla Gian Piero, balla. Non fermarti. E non fermare nemmeno questa Roma così bella, travolgente, irresistibile, divertente come da anni non la ricordavamo. Miglior attacco del torneo, imbattuta in c...