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Il miglior attacco del campionato e un gruppo che non perde da aprile

La penna degli Altri
di R.P.
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Numeri da record e non è un modo di dire. Sì, perché la Roma 31 gol in 11 giornate non li aveva mai segnati. Nemmeno quando c'erano Conti, Pruzzo, Totti e Batistuta. Si era fermata massimo a 28 nel lontano 1960-61 (...)
Ci è voluto l'arrivo dell'allenatore di Grugliasco per trasformare una squadra viaggiava di media un gol a partita in un rullo compressore capace di segnare ovunque e contro chiunque. Quattro gol alla Fiorentina, al Lecce e al Cagliari, manita all'Udinese, tre reti al Sassuolo e al Napoli in rimonta, due all'Inter. Gasp non fa differenze (...)
La Roma poi come la Lazio è imbattuta in campionato: nei principali 5 tornei europei è un primato che le due romane possono condividere con Bayern Monaco e Borussia Dortmund. E a proposito di serie infinite: i giallorossi all'Olimpico non perdono da più di un anno mentre in campionato l'ultimo ko è datato aprile. La bellezza di 18 partite fa. A pensarci bene, quasi un girone.
(Il Messaggero)
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APPENA ARRIVATO

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Trigoria, allenamento pomeridiano 05.11.2026

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