Il miglior attacco del campionato e un gruppo che non perde da aprile

Conti, Pruzzo, Totti e Batistuta. Si era fermata massimo a 28 nel lontano 1960-61 (...) Numeri da record e non è un modo di dire. Sì, perché la Roma 31 gol in 11 giornate non li aveva mai segnati. Nemmeno quando c'erano. Si era fermata massimo a 28 nel lontano 1960-61 (...)

Ci è voluto l'arrivo dell'allenatore di Grugliasco per trasformare una squadra viaggiava di media un gol a partita in un rullo compressore capace di segnare ovunque e contro chiunque. Quattro gol alla Fiorentina, al Lecce e al Cagliari, manita all'Udinese, tre reti al Sassuolo e al Napoli in rimonta, due all'Inter. Gasp non fa differenze (...)

La Roma poi come la Lazio è imbattuta in campionato: nei principali 5 tornei europei è un primato che le due romane possono condividere con Bayern Monaco e Borussia Dortmund. E a proposito di serie infinite: i giallorossi all'Olimpico non perdono da più di un anno mentre in campionato l'ultimo ko è datato aprile. La bellezza di 18 partite fa. A pensarci bene, quasi un girone.

(Il Messaggero)