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Gasperini balla da solo e non mette a firma per arrivare secondo

La penna degli Altri
di R.P.
gasperini genoa
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Balla Gian Piero, balla. Non fermarti. E non fermare nemmeno questa Roma così bella, travolgente, irresistibile, divertente come da anni non la ricordavamo.
Miglior attacco del torneo, imbattuta in campionato da aprile, capace giorno dopo giorno, settimana dopo settimana di alzare la famosa asticella. "Non firmo per il secondo posto, questo campionato è bello giocarselo" sono le parole che il tifoso romanista voleva ascoltare (...)
Le dichiarazioni post Sassuolo precedute dal balletto alla fine della partita sono state per come la campanella per Rocky: un risveglio di coscienze, anime, di speranze spesso sopite in quel pessimismo cosmico nel più che mai romanista "mai na gioia" (...)
Gian Piero, sul solco tracciato da José, sta riuscendo a trascinare la Roma sopra i suoi limiti che sono quelli di un mercato non completo, di assenze che si sommano e che diventano una consuetudine quando ne basterebbe una soltanto per mandare in tilt qualsiasi squadra (...)
(Il Messaggero)
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Una corsa partita... ad aprile. Gasp va sempre all'attacco. Adesso ritrova Svilar e Dybala

"Nessuna illusione, nessuna delusione": è questo il nuovo dogma dentro Trigoria e a dettarlo, come da mesi a questa parte, è Gasperini, che nel giro di poco più di un anno si è preso la Roma e con lei...

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