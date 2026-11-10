Gasperini balla da solo e non mette a firma per arrivare secondo

Il miglior attacco del campionato e un gruppo che non perde da aprile

nov 10, 7:36

Numeri da record e non è un modo di dire. Sì, perché la Roma 31 gol in 11 giornate non li aveva mai segnati. Nemmeno quando c'erano Conti, Pruzzo, Totti e Batistuta. Si era fermata massimo a 28 nel lo...