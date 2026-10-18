I VOTI DEGLI ALTRI - Lulli "sempre attivo, volitivo", Castro "Talento, oltre che testa e cuore", Soulé "Confuso e felice"

La vittoria contro il Genoa permette alla Roma di archiviare la delusione europea e ripartire anche grazie alle seconde linee. Le pagelle dei quotidiani premiano soprattutto Lulli, autore del primo gol in Serie A: per il Messaggero"Sempre attivo, volitivo, è un piacere vederlo giocare", con un 7 in pagella. Applausi anche per Castro, che si prende la scena con una rete di grande qualità: "Di gol così se ne vedono pochi, in giro per la serie A. Il ragazzo ha talento, oltre testa e cuore.", scrive il Corriere della Sera, assegnandogli 7,5. Per Soulé, valutato 7 sempre dal Corriere della Sera, il giudizio è "Confuso e felice", mentre Il Tempo promuove Gasperini con un 7, sottolineando come "la scelta di cambiare diversi calciatori paga". Tra i protagonisti della serata anche Balerdi e Ndicka, che ottengono valutazioni positive per la solidità difensiva mostrata all'Olimpico. Considerata meno convincente invece la prova di Koulierakis.

MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI

(Tuttosport, Il Messaggero, Il Romanista, Corriere della Sera, Repubblica, Il Tempo)

Gollini 6,00

Balerdi 6,42

N'Dicka 6,42

Koulierakis 5,92

Lulli 7,17

De Roon 6,17

Pisilli 6,17

Rensch 6,00

Soulé 6,75

Mora 6,00

Castro 7,08

Hermoso 6,08

Pellegrini 6,17

Wesley 6,00

Di Nunzio 6,00

Gasperini 6,70

__________

TUTTOSPORT

Gollini 6

Balerdi 6,5

Ndicka 6,5

Koulierakis 6

Hermoso 6

Lulli 7

Wesley 6

De Roon 6

Pisilli 6

Di Nunzio s.v.

Rensch 5,5

Ghilardi s.v.

Soulé 7

Mora 6

Pellegrini 6

Castro 7

Gasperini 6,5

__________

IL MESSAGGERO

Gollini 6

Balerdi 6

Ndicka 6,5

Koulierakis 5,5

Hermoso 6,5

Lulli 7

Wesley 6

De Roon 6

Pisilli 6

Di Nunzio s.v.

Rensch 6

Ghilardi s.v.

Soulé 6,5

Mora 6

Pellegrini 6

Castro 7

Gasperini 6,5

__________

CORRIERE DELLA SERA

Gollini 6

Balerdi 6,5

Ndicka 7

Koulierakis 6

Lulli 7

De Roon 6,5

Pisilli 7

Rensch 6

Soulé 7

Mora 6

Castro 7,5

Pellegrini 6

Hermoso 6

Wesley 6

Gasperini 7

__________

LA REPUBBLICA

Gollini 6

Balerdi 6,5

Ndicka 6

Koulierakis 6

Lulli 7,5

Wesley s.v.

De Roon 6

Pisilli 6

Di Nunzio s.v.

Rensch 6

Ghilardi s.v.

Soulé 6,5

Mora 5,5

Pellegrini 6,5

Castro 7

Hermoso 6

Gasperini 6,5

__________

IL TEMPO

Gollini 6

Balerdi 6,5

Ndicka 6,5

Koulierakis 6

Lulli 7,5

De Roon 6

Pisilli 6

Rensch 6,5

Soulé 7

Mora 6

Castro 7

Hermoso 6

Pellegrini 6,5

Wesley 6

Di Nunzio 6

Gasperini 7

__________

IL ROMANISTA

Gollini 6

Balerdi 6,5

Ndicka 6

Koulierakis 6

Lulli 7

De Roon 6,5

Pisilli 6

Rensch 6

Soulé 6,5

Mora 6,5

Castro 7

Pellegrini 6

Hermoso 6

Wesley 6

Ghilardi s.v.

Di Nunzio s.v.

Gasperini 6,5