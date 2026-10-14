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Gollini e il Real nel destino. E ora vuole il bis di Como

La penna degli Altri
di Fabio D'Ascanio
Gollini
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A Como si è preso la scena, risultando di fatto il migliore della Roma, Stasera proverà a fare più o meno lo stesso anche contro il Real Madrid. Che poi è anche nel suo destino, visto che l'ultima partita di Plerluigi Gollini in Champions fu nel 2021, proprio contro gli spagnoli.
Una sconfitta per 0-1 a Bergamo, nella gara d'andata degli ottavi di finale, una gara nata male per l'Atalanta a causa dell'espulsione di Freuler dopo soli 17º e decisa solo da un gol di Mendy all'86°. [...]
(gasport)
ASROMAROMA-REAL MADRIDgollini

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