Giovani da applausi: Castro, colpo da fenomeno. Anche Lulli scopre il gol

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
La Roma lavora al rinnovo di Emanuele Lulli. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, i colloqui per il prolungamento del contratto del giovane terzino destro procedono positivamente, con l'obiettiv...
(IL TEMPO - G. TURCHETTI) - Trecento vittorie in Serie A. Un traguardo raggiunto da Trapattoni, Allegri, Spalletti, Rocco e, adesso, anche da Gasperini. Al tecnico piemontese, però, interessa maggiorm...
Immaginate per un attimo di essere Santiago Castro (...) una vita così. Da stella, certo. Offuscata, però, dalla presenza di Donyell Malen. Altra galassia. Almeno fino a ieri sera. Perché per pronosti...
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