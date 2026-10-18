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Giovani da applausi: Castro, colpo da fenomeno. Anche Lulli scopre il gol

La penna degli Altri
di Paolo Rosi
Castro
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Alla fine ha vinto l'altra Roma, quella dei giovani. La Roma di Lulli e Castro, ma anche quella di Mora. (...) Alla fine Gasperini ha avuto le risposte che voleva e cercava. Togliendosi poi anche lo sfizio di far esordire un altro giovanissimo, Alessandro Di Nunzio, classe 2007, entrato a Trigoria quando aveva soli 9 anni e che nel frattempo si è già preso (da protagonista) due scudetti giovanili e un Europeo con l'Italia Under 17.
La vetrina ieri se l'è presa soprattutto Emanuele Lulli, che se n'è tolto un altro di sfizio, quello di mettere la firma sul suo primo gol tra i grandi. "Sono felicissimo, è un grande sogno che si realizza. (...) Un'emozione grandissima, mi sono tornati in mente tutti gli anni del settore giovanile, ogni sacrificio fatto. Ringrazio i compagni e il mister, ora spero ce ne siano altre di emozioni così".
E se per Lulli era il primo gol in A, per Castro è stato il primo in giallorosso. "Sono contentissimo, era troppo importante vincere. Questa era una partita durissima. Io? La grande qualità di questo staff è dare fiducia a tutti, nessuno si sente riserva. Davanti ho un fenomeno come Malen, ma da lui posso imparare tanto". (...)

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