News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Gasperini sorride: "Vittoria che conta. Perdere con il Real è stato devastante"

La penna degli Altri
di Paolo Rosi
Gasperini
Aggiungi come fonte preferita su Google
Non era una partita semplice, era una trappola. Presentarsi all'Olimpico in piena emergenza, con la fatica della Champions ancora addosso e al cospetto di un Genoa rivitalizzato dal successo sulla Fiorentina avrebbe impensierito chiunque. Eppure la Roma di Gian Piero Gasperini, alla 300esima vittoria in Serie A, ha dimostrato di avere la dote che conta in questo momento della stagione: la capacità di reagire in una serata potenzialmente critica trasformata in una celebrazione della linea verde con i gol di Castro e Lulli. E proprio sull'invenzione dell'argentino che ha sbloccato il match il tecnico si è soffermato: "Me l'ero persa in panchina, è una prodezza straordinaria. Non era per niente una partita facile. Nel primo tempo è stata dura prendere le misure contro un buon Genoa. Avevamo una squadra giovanissima in campo, ma sono stati tutti bravi".
(...) E una frecciatina l'allenatore l'ha pure riservata a José Mourinho ("Loro sono morti, non possono giocare con quell'intensità per 90'...", aveva detto il portoghese nel dopo gara): "Non avevo alcun dubbio sulla reazione dopo la rimonta subita col Real. So quanto è straordinario questo gruppo. È stato devastante perdere in quel modo, ma abbiamo anche molta consapevolezza. Strameritavamo di vincere e ce la siamo complicata in 7' per tre calci d'angolo. Non ci stavano dando alcun pericolo e questo ci ha dato tanto fastidio perché hanno segnato su tre angoli che non erano frutto del gioco e di niente. Ho cambiato tanti giocatori ma ero sicuro che oggi non avremmo fallito, anche se il Genoa sul piano tecnico non avrà i campioni del Real, ma tatticamente ci ha creato più problemi".
(gasport)

Leggi anche

Roma-Genoa, GASPERINI: "Non avevo dubbi che avremmo reagito così, stasera squadra giovanissima in campo. Castro ha colpi straordinari. Dybala? Spero di riaverlo per il Napoli"Roma-Genoa, GASPERINI: "Non avevo dubbi che avremmo reagito così, stasera squadra giovanissima in campo. Castro ha colpi straordinari. Dybala? Spero di riaverlo per il Napoli"
Gasperiniroma-genoa

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-10-16 at 12.36.23

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

lulli

Calciomercato Roma, Lulli verso il rinnovo fino al 2031: pronto l'aumento

La Roma lavora al rinnovo di Emanuele Lulli. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, i colloqui per il prolungamento del contratto del giovane terzino destro procedono positivamente, con l'obiettiv...

gasp

Gasp: vittoria che conta. Gioia Lulli: "È un sogno"

(IL TEMPO - G. TURCHETTI) - Trecento vittorie in Serie A. Un traguardo raggiunto da Trapattoni, Allegri, Spalletti, Rocco e, adesso, anche da Gasperini. Al tecnico piemontese, però, interessa maggiorm...

lulli gasp

Con Castro c'è Lulli: i bimbi di Gasperini stendono il Genoa

Immaginate per un attimo di essere Santiago Castro (...) una vita così. Da stella, certo. Offuscata, però, dalla presenza di Donyell Malen. Altra galassia. Almeno fino a ieri sera. Perché per pronosti...

NOTIZIE POPOLARI
Gasperini

Roma-Genoa, GASPERINI: "Non avevo dubbi che avremmo reagito così, stasera squadra giovanissima in campo. Castro ha colpi straordinari. Dybala? Spero di riaverlo per il Napoli"

Lulli Castro

ROMA-GENOA 2-0 (51' Castro, 68' Lulli): i giallorossi tornano alla vittoria in maniera convincente con due gol arrivati nella ripresa (FOTO)

mourinho

Mourinho torna su Roma-Real Madrid: "Il principale colpevole della partita di Vinicius è Gasperini"

Castro

ROMA-GENOA: le pagelle. CASTRO 7 "Prestigiatore" - LULLI 7 "Sogna ragazzo sogna"

Malen

De Boer e la frecciatina a Malen: "Sarebbe stato bello se avesse avuto le stesse qualità quando allenavo l'Olanda"

Koopmeiners

Roma-Juventus: possibile asse di mercato. Nel mirino Koopmeiners. I bianconeri puntano Ghilardi

VAI AL CANALE
Foto
Roma-Genoa 17/10/2026

Roma-Genoa 17/10/2026

La nuova opera di Drugi: "Dei tifosi è sempre er +" 15.10.2026

La nuova opera di Drugi: "Dei tifosi è sempre er +" 15.10.2026

Loading