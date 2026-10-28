Gasperini: «Gara vinta con i cambi»

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Secondo le informazioni riportate dal sito in questione, la Roma sta valutando il profilo di Carlos Forbs, 22 anni, del Club Brugge. Gli scout giallorossi lo avrebbero già monitorato in diverse occasi...
LAROMA24.IT – Roma-Cagliari trova la propria soluzione definitiva all’85’. Per arrivarci, Gasperini aveva dovuto manovrare la partita come un cubo di Rubik, trovando l’incastro perfetto da una tipica...
LAROMA24.IT - Una storia che si ripete, nel segno del romanismo. La Roma nella serata di ieri ha superato il Cagliari per 4-2 all'Olimpico in un match complesso in cui a trascinare i giallorossi sono...
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