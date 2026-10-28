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Gasperini: «Gara vinta con i cambi»

La penna degli Altri
di FedericoL
GASPERINI
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IL TEMPO - «È un grande merito aver vinto questa partita». Non sarà stata La Roma più spumeggiante dell'anno, ma Gasperini si porta a casa i tre punti in un momento delicato della stagione. «Avevamo qualche elemento in difficoltà, che non aveva recuperato al meglio. Il Cagliari aveva giocatori più freschi, soprattutto in attacco, capaci di impensierirci» - ha affermato il tecnico piemontese ai microfoni di Dazn - Anche in mezzo al campo siamo stati costretti a giocare sempre con gli stessi e si notava un po' di stanchezza. Balerdi ed Hermoso non erano in condizioni di giocare. Non è facile giocare tantepartite senza Dybala, Kone, Pellegrini e Svitar». Gasp, poi, ha voluto sottolineare le prove di Gollini e Ghilardi: «Gollini è stato strepitoso, è un portiere di livello. Quando l'ho conosciuto era molto più giovane e anche esuberante (ride, ndr). Aveva meno volontà di lavorare. Ci siamo ritrovati a Roma, abbiamo rimesso alcune cose a posto e sono molto felice del suo rendimento. A volte prende troppi gol dalla distanza. Ghilardi aveva già fatto delle ottime gare e probabilmente sarebbe dovuto entrare prima. Sta facendo bene, è cresciuto molto rispetto all'anno scorso e troverà sempre più spazio». Il tour de force riprenderà sabato conl'Udinese. Gasperini avrà di nuovo a disposizione Dybala, che ieri sera non è stato convocato. Una scelta dettata dalla volontà di non rischiare l'attaccante argentino, che ha ormai smaltito la lieve lesione al polpaccio.
Gasperini

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