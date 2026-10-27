Dybala, il rientro slitta. L'annuncio di Gasperini: "Non ci sarà contro l'Udinese". Ecco quando può tornare

Il recupero di Paulo Dybala slitta ancora. L'argentino, che non è stato convocato nella sfida di stasera vinta contro il Cagliari, salterà anche la trasferta di Udine. Ad annunciarlo è stato Gian Piero Gasperini, che al termine del match vinto contro i sardi per 4-2 ai microfoni di Sky Sport ha annunciato come il numero 21 non ci sarà nemmeno sabato contro l'Udinese: "Ero fiducioso ma Dybala non ci sarà contro l'Udinese. Pensavamo di poterlo recuperare, purtroppo questo ragazzo ha sempre bisogno di un recupero più lungo. L'importante è che recuperi bene".

Inoltre, in conferenza stampa, il tecnico ha aggiunto: "Pensavamo fosse sufficiente il tempo, ma non è così. Non credo che ci sarà a Udine. Forse col Sassuolo ci sarà insieme a Koné, ma non lo so"