Serie A, Dybala sempre in testa: è il re degli assist

Alta tensione in Galatasaray-Fenerbahce: il derby finisce in rissa (FOTO e VIDEO)

ott 26, 22:20

Il derby turco lo ha vinto il Galatasaray, 2-1, sul Fenerbahce. Ma il match è finito in rissa. Alla fine la tensione è salita alle stelle e ci sono stati diversi scontri in mezzo al campo. Ecco il vid...