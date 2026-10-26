Serie A, Dybala sempre in testa: è il re degli assist

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Il derby turco lo ha vinto il Galatasaray, 2-1, sul Fenerbahce. Ma il match è finito in rissa. Alla fine la tensione è salita alle stelle e ci sono stati diversi scontri in mezzo al campo. Ecco il vid...
All'inizio del mese di novembre, il 4, si chiuderanno le candidature per l'elezione del nuovo presidente della Figc che dovrà prendere il posto dell'attuale commissario, che sarà nuovamente candidato,...
Il Pallone d'oro del 2006 se lo prende Kane. L'attaccante della nazionale inglese, e del Bayern Monaco, anche in maniera inaspettata, è stato appena premiato a Londra. Prima erano arrivati questi pre...
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