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Serie A, Dybala sempre in testa: è il re degli assist

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di R.P.
PauloDybala
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Nonostante l'infortunio - ma Gasperini oggi ha parlato in questo modo - che gli ha fatto saltare le ultime due partite di campionato, Paulo Dybala, nelle statistiche della Serie A, rimane il re degli assist.
Sono quattro infatti i palloni vincenti serviti fino al momento dalla Joya ai propri compagni, stesso numero di Diouf dell'Inter. Al terzo posto invece c'è Zaccagni della Lazio, con 3.
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