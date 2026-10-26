VIDEO - GASPERINI: "Dobbiamo crescere partita dopo partita. Con le assenze siamo riusciti a tenere il passo"

conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cagliari, facendo il punto sul momento della Roma. Gian Piero Gasperini ha parlato inalla vigilia della sfida contro il, facendo il punto sul momento della

Il tecnico giallorosso ha sottolineato i progressi della squadra, che nonostante le assenze di alcuni titolari importanti è riuscita a mantenere il passo, ottenendo risultati e offrendo buone prestazioni: "Dobbiamo concentrarci sul nostro miglioramento, cercando di crescere partita dopo partita. Poi arriverà il momento di misurarci con le altre squadre. In questo periodo abbiamo dovuto affrontare diverse assenze importanti, da Svilar a Cristante, passando per Dybala, Kone e Pellegrini. Fortunatamente, nonostante queste difficoltà, siamo riusciti a tenere il passo, ottenendo risultati e buone prestazioni. È chiaro che quando hai tutti i giocatori a disposizione sei più forte e hai maggiori possibilità di scelta".