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VIDEO - GASPERINI: "Dobbiamo crescere partita dopo partita. Con le assenze siamo riusciti a tenere il passo"

Campionato
di Francesca Altobelli
Gasperini
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Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cagliari, facendo il punto sul momento della Roma.
Il tecnico giallorosso ha sottolineato i progressi della squadra, che nonostante le assenze di alcuni titolari importanti è riuscita a mantenere il passo, ottenendo risultati e offrendo buone prestazioni: "Dobbiamo concentrarci sul nostro miglioramento, cercando di crescere partita dopo partita. Poi arriverà il momento di misurarci con le altre squadre. In questo periodo abbiamo dovuto affrontare diverse assenze importanti, da Svilar a Cristante, passando per Dybala, Kone e Pellegrini. Fortunatamente, nonostante queste difficoltà, siamo riusciti a tenere il passo, ottenendo risultati e buone prestazioni. È chiaro che quando hai tutti i giocatori a disposizione sei più forte e hai maggiori possibilità di scelta".

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