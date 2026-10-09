News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Gasperini apre allo scudetto: la verità in un mese

La penna degli Altri
di gabrielechianello
Gasperini 1
Aggiungi come fonte preferita su Google
La prigionia del sogno, l'espressione coniata da Dino Viola durante i festeggiamenti per lo scudetto della Roma nel maggio del 1983, è tornata di moda a Trigoria, dove al di là di una manciata di coppe alzate la vittoria in serie A manca ormai da un quarto di secolo. E, alla vigilia dell'anno che porterà i giallorossi a festeggiare il centenario, Gasperini vuole liberare i romanisti da quella prigionia. Via i tabù e le parole da non pronunciare per scaramanzia: la Roma è forte e vuole giocarsela. Durante questa sosta l'ha detto Cristante, parlando di una squadra ora «consapevole della propria forza»; l'ha ribadito Pellegrini: «È giusto che i tifosi sognino, non possiamo porci limiti»; l'ha sigillato Gasperini: «Il nostro piano prevedeva di arrivare a competere per lo Scudetto in tre anni, non ci dispiacerebbe anticipare. Siamo consapevoli però che la strada è lunga. Nel calcio non esistono vie dritte. Ci saranno alti e bassi, se riusciremo a gestirli, chissà...».
Un'ambizione che, a dirla tutta, non può essere colta come elemento di novità. Gasperini sedici mesi fa ha lasciato Bergamo (…) proprio perché aveva capito che non era possibile salire l'ultimo gradino, quello che avrebbe portato la Dea a competere per il primo posto. Ha intravisto quella possibilità a Roma. (…) Pronti via, l'anno scorso si è chiuso con la rimonta Champions e il terzo posto finale ma, non contento, fin dalla notte di Verona, finiti i festeggiamenti, Gasperini ha subito annunciato di voler alzare ulteriormente l'asticella. E più su del terzo posto non c'è molto, se non lo spazio per sognare.
Tutti indizi che, uniti a questo avvio di stagione, portano alla prova; anche se allo scrupoloso detective Gasperini servono ulteriori conferme. Non basta il primo posto, (…) con cui la Roma ha salutato il campionato prima delle tre settimane di pausa per le nazionali. Non bastano neanche le ottime prestazioni, a cui hanno fatto seguito i risultati, con una squadra in grado di raccogliere quattro vittorie e un pareggio — proprio contro l'Inter scudettata —, segnando quasi 3 gol di media a partita (14 le reti realizzate) e subendone uno ogni 150'. Per chiudere l'indagine, stabilendo con precisione se davvero l'identikit della Roma risponde a quello di anti-Inter, bisognerà attendere almeno un altro mese.
Nello specifico, quello che per la Roma partirà dopodomani a Como, per chiudersi il 7 novembre con la sfida casalinga al Sassuolo, che precederà la seconda sosta dell'anno. 27 giorni riempiti da 9 partite, una ogni 72 ore. Uno stress test, perfetto per conoscere profondità e valore della rosa, soprattutto considerando lo spessore degli impegni. La trasferta in casa di Fabregas sarà solamente l'antipasto, visto che tre giorni dopo arriverà il Real Madrid all'Olimpico. A proposito di Champions League, la Roma farà visita anche al Manchester United, mentre in serie A giocherà sabato 24 ottobre a Napoli. Ritmi e livelli che si alzano, citando Gasperini: «Se la Roma dovrà riuscire a gestirli, chissà...»
(Corsera)

Leggi anche

Gasp contro Cesc: prove di ScudettoGasp contro Cesc: prove di Scudetto
GASPERINI: "Scudetto? Il nostro piano prevedeva di arrivarci in tre anni, non ci dispiacerebbe anticipare"GASPERINI: "Scudetto? Il nostro piano prevedeva di arrivarci in tre anni, non ci dispiacerebbe anticipare"
GasperiniLotta Scudetto

APPENA ARRIVATO

gianluca rocchi

Dazn, Gianluca Rocchi nuovo opinionista: sarà ospite fisso nel programma della domenica sera

Gianluca Rocchi, ex designatore degli arbitri di Serie A e Serie B, entra a far parte della squadra di DAZN. L'ex arbitro sarà opinionista fisso nel programma della domenica sera condotto da Diletta L...

andrea stramaccioni

Stramaccioni: "Quelli di Gasperini e Fabregas sono due modelli da ammirare. Prevarrà chi toglierà più certezze all'avversario"

Il big match della sesta giornata di Serie A è senza dubbio Como-Roma. La squadra di Gasperini è attesa dal match del Sinigaglia, in programma domenica alle ore 12:30, contro la formazione guidata da...

IMG_6734

Roma, a Como per sfatare una maledizione: solo sconfitte dal 1989

Dopo aver conquistato 13 punti su 15 disponibili nelle prime giornate di campionato, la Roma è pronta a ricominciare il suo cammino in Serie A contro il Como nella gara valida per la sesta giornata de...

FRIEDKIN

Friedkin, Everton in vendita: "Stiamo valutando la cessione del club. È tempo di pensare al prossimo capitolo" (COMUNICATO)

Il Friedkin Group ha deciso di mettere in vendita l'Everton. I proprietari della Roma hanno aperto alla vendita completa del club inglese.  La proprietà statunitense è quindi alla ricerca dell'acquire...

NOTIZIE POPOLARI
Mourinho

Mourinho: "Ho dato tutto per i romanisti. Dopo Budapest sono tornato morto. Ho pagato perché avevo una visione diversa dalla proprietà"

FRIEDKIN

Friedkin, Everton in vendita: "Stiamo valutando la cessione del club. È tempo di pensare al prossimo capitolo" (COMUNICATO)

trigoria

Trigoria, test match con la Sorianese: Malen e Wesley regolarmente in gruppo

balerdi e soulè

Como-Roma: Balerdi, Soulé e Castro verso la panchina. Pronta una maglia da titolare per Mora

Endrick

Calciomercato Roma: per Endrick i prossimi due mesi saranno decisivi. Il Milan aveva già trovato un accordo

slim bouaskar

Slim Bouaskar tra i migliori talenti 2009 secondo il Guardian

VAI AL CANALE
Foto
Cristante in Adidas Store 06.10.2026

Cristante in Adidas Store 06.10.2026

Trigoria, ripresa degli allenamenti 06.10.2026

Trigoria, ripresa degli allenamenti 06.10.2026

Loading