GASPERINI: "Scudetto? Il nostro piano prevedeva di arrivarci in tre anni, non ci dispiacerebbe anticipare"

Gasperini, dalla sua azienda Roma. Le sue parole: Gian Piero, dalla sua azienda vinicola , ha rilasciato un'intervista al quotidiano oggi in edicola. Oltre che di vino, il tecnico giallorosso ha parlato anche della sua. Le sue parole:

Sulla Freisa 343, il suo nuovo vino...

"È il mio modo di vedere il calcio. Ma i numeri contano fino a un certo punto. L'aspetto fondamentale è giocare da squadra: credere in un lavoro collettivo, nel quale gli attaccanti difendono e i difensori attaccano. Diciamo la verità: nel calcio, come nel vino, non s'inventa nulla. È lo spirito di gruppo che crea la differenza. Servono applicazione ed altruismo"

Ha mai dubitato delle sue idee di calcio?

"Ho vacillato varie volte. L'esonero dall'Inter è stato forse il momento peggiore. Però ho saputo rialzarmi. E devo tanto allAtalanta, che ha continuato a darmi fiducia, anche quando i risultati non arrivavano".

Il suo legame con l'Atalanta?

"Bergamo è stata la tappa più lunga e intensa della mia esistenza da girovago del pallone. Non ho rimpianti, ma provo una profonda nostalgia per una comunità dove mi ero integrato perfettamente. Non a caso ci torno spesso. Mi manca tutto, di Bergamo".

E a Roma come va?

"È una realtà completamente diversa, ovviamente. Il problema più grosso è la sua cucina. Devo stare attento alle carbonare, sto ingrassando troppo".

L'obiettivo del suo progetto è vincere lo scudetto?

"Il nostro piano prevedeva di arrivarci in tre anni. Non ci dispiacerebbe anticipare. Però siamo consapevoli che la strada è lunga. Nel football non esistono vie diritte o percorsi netti. Ci saranno alti e bassi. Se riusciremo a gestirli"

(corsera)