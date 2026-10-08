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GASPERINI: "Scudetto? Il nostro piano prevedeva di arrivarci in tre anni, non ci dispiacerebbe anticipare"

La penna degli Altri
di FedericoL
gasperini
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Gian Piero Gasperini, dalla sua azienda vinicola, ha rilasciato un'intervista al quotidiano oggi in edicola. Oltre che di vino, il tecnico giallorosso ha parlato anche della sua Roma. Le sue parole:
Sulla Freisa 343, il suo nuovo vino...
"È il mio modo di vedere il calcio. Ma i numeri contano fino a un certo punto. L'aspetto fondamentale è giocare da squadra: credere in un lavoro collettivo, nel quale gli attaccanti difendono e i difensori attaccano. Diciamo la verità: nel calcio, come nel vino, non s'inventa nulla. È lo spirito di gruppo che crea la differenza. Servono applicazione ed altruismo"
Ha mai dubitato delle sue idee di calcio?
"Ho vacillato varie volte. L'esonero dall'Inter è stato forse il momento peggiore. Però ho saputo rialzarmi. E devo tanto allAtalanta, che ha continuato a darmi fiducia, anche quando i risultati non arrivavano".
Il suo legame con l'Atalanta?
"Bergamo è stata la tappa più lunga e intensa della mia esistenza da girovago del pallone. Non ho rimpianti, ma provo una profonda nostalgia per una comunità dove mi ero integrato perfettamente. Non a caso ci torno spesso. Mi manca tutto, di Bergamo".
E a Roma come va?
"È una realtà completamente diversa, ovviamente. Il problema più grosso è la sua cucina. Devo stare attento alle carbonare, sto ingrassando troppo".
L'obiettivo del suo progetto è vincere lo scudetto?
"Il nostro piano prevedeva di arrivarci in tre anni. Non ci dispiacerebbe anticipare. Però siamo consapevoli che la strada è lunga. Nel football non esistono vie diritte o percorsi netti. Ci saranno alti e bassi. Se riusciremo a gestirli"
(corsera)
Gasperini

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