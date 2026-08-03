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Gasp in pressing. L'sos del tecnico: «Fate presto questa squadra va rinforzata»

La penna degli Altri
di Giuseppe Cervellera
lunedì, 03 agosto 2026 alle 7:16
Gasperini
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LEGGO (F. BALZANI) - «Fate presto, questa squadra va rinforzata». L'invito di Gasperini è chiaro, dal ritiro in Galles così come lo scorso anno lo era stato dallo Scozia. Stesso periodo, stesse difficoltà che però la Roma ora vuole superare visto an che l'allarme dopo il 4-1 subito contro il Cardiff. Gasp vuole di fatto due squadre per sostenere l'impegno Champions, di conseguenza due giocatori di livello per ruolo. Al momento mancano almeno 4 tasselli, al netto di ulteriori cessioni. Il primo "buco" a essere riempito dovrebbe essere quello sulla fa scia destra bassa. La Roma si è avvicinata molto alla richiesta da 30 milioni del Feyenoord per Givairo Read. Ieri D'Amico ha alzato la proposta a 28 milioni totali comprensivi di bonus. Una forbice minima che fa ben sperare considerata anche la volontà dell'olandese di venire in Italia. In lista c'è anche Aarons del Bournemouth, dopo il prestito al Rangers. Una soluzione in più ma non un'alternativa a Read.
È a sinistra che Gasperini però ha maggiori preoccupazioni. Così come lo scorso anno, infatti, la Roma sta incontrando difficoltà a portare a Trigoria un giocatore top. Dopo la beffa Summerville, le maggiori attenzioni si sono concentrate su Nusa. Il Lipsia, però, non abbassa la richiesta da 55-60 milioni. Il che ha portato D'Amico a sondare altre piste tra cui Schade del Brentford, anche in questo caso però la richiesta è decisamente alta. Sullo sfondo resta la suggestione Leao che ha rifiutato la Turchia ma che dovrebbe abbassare le pretese di stipendio per essere preso seriamente in considerazione.
Discorso diverso per Endrick che il Real potrebbe cedere in prestito. Il brasiliano, che sarebbe impiegato a destra, porterebbe Dybala a sinistra o alla cessione di Soulè. Un discorso che verrà ripreso dopo la metà di agosto. Ora le priorità sono altre con Gasperini che inizia ad innervosirsi. «Da qui in avanti mi aspetto qualcosa, sono andati via parecchi giocatori e la squadra è assolutamente da completare, lo vede chiunque», ha dichiarato sabato.
Un segnale preciso ai Friedkin. Nel frattempo in Galles è sbarcato il difensore Koulierakis. Infine allarme per Wesley che nell'amichevole col Cardiff ha rimediato una distorsione alla caviglia. Non sembra nulla di preoccupante.

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