Friedkin lenti, ma Gasp ha fretta e vuole rinforzi

Cronologia e tempi. Sono i due aspetti che ci convincono poco del mercato condotto fin qui dalla Roma. [...] Quello che dovrebbe preoccupare proprietà e dirigenza romanista, invece, è che sicuramente non convincono Gasperini che, peraltro, almeno fino al momento in cui scriviamo, è rimasto tutto sommato tranquillo, al contrario di quello che era stato dodici mesi fa. Quando, di questi tempi, non perdeva mai l'occasione di spedire frecciate avvelenate a società e dirigenti. [...] Crediamo di non sbagliare scrivendo che la priorità delle priorità in sede di mercato in entrata, era ed è quella degli attaccanti. In primis l'esterno offensivo di sinistra di piede destro, ruolo che il tecnico chiede con insistenza che venga coperto da quando è sbarcato oltre un anno fa a Trigoria. In più, il Gasp ha chiesto un ulteriore attaccante e in questo senso conta zero che sia arrivato Castro che ha preso solo il posto di Dovbyk. Finora non è arrivato nessuno, partendo dalle delusioni di Greenwood e Summerville e finendo con i nomi ancora in corsa (Nusa, Fofana, Shade, Mbaye, Endrick). Al secondo posto delle priorità, e pure qui crediamo di non sbagliare, c'erano e ci sono gli esterni di centrocampo, ancora di più dopo il tradimento firmato Celik. Pure qui, finora, non si è visto nulla. [...] Eppure la Roma sul mercato ha già speso oltre 50 milioni, 35 per Castro, centravanti, alternativa a Malen, lo dice Gasperini non noi, e 17 per il centrale difensivo greco Kourielakis. Magari questo vuol dire che il budget c'è per i due esterni offensivi e gli altrettanti esterni di centrocampo, ma resta il fatto che il Gasp è ancora in attesa. E qui passiamo ai tempi. Perché ormai si può dare come una realtà il fatto che la società ha tempi di reazione che non sarebbero ideali per un velocista. [...] Non sarà il caso di dare un'accelerata? Perlomeno per evitare di tornare a conoscere il Gasp furioso dello scorso anno.

(P. Torri - La Repubblica)