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Friedkin-Gasp, vertice di mercato. La Roma ha voglia di un colpo

La penna degli Altri
di Giuseppe Cervellera
mercoledì, 15 luglio 2026 alle 8:40
friedkin
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Chi si rivede. Gian Piero Gasperini l'ha invocato e a Trigoria è arrivato Ryan Friedkin, da ieri mattina nel centro sportivo. L'uomo dell'accelerazione chiesta dall'allenatore, una specie dell'uomo del monte di quella famosa (e vecchia) pubblicità. La speranza, del direttore sportivo Tony D'Amico e di Gasperini stesso, è che dica sì proprio come nello spot. Sì a cosa? A uno dei tanti ami che la Roma ha buttato nelle ultime ore sul mercato. Il vicepresidente, l'allenatore e il dirigente si sono ritrovati per fare un punto della situazione e per esaminare le varie possibilità, sia in entrata sia in uscita. La proprietà ha garantito sostegno dal punto di vista economico alle idee di ds e allenatore. In linea di principio, il club ora sta ragionando solo sulle prime scelte: l'idea di fare un colpo di livello alto è chiara.
Una delle prima scelte è tornata ad essere Summerville. L'operazione è difficile, ma di sicuro la Roma ha riaperto il file, approfittando del fatto che gli agenti dell'esterno del West Ham erano in città per l'affare Doekhi con la Lazio. Il giocatore ha il totale gradimento di Gasperini, che in una classifica ideale lo aveva messo a suo tempo pure davanti a Greenwood. Solo che i costi dell'operazione sono molto alti: il West Ham parte da una valutazione di 50 milioni di sterline, poco meno di 60 milioni di euro. E anche l'ingaggio difficilmente sarebbe lontano dai 5 milioni netti. Andare a dama non è semplice, ma il tentativo è stato fatto. Come pure per Gar-acho: al Chelsea la Roma, già da giorni, ha proposto un prestito oneroso con riscatto non obbligatorio. Servirà tempo, perchè il club londinese vuole prima verificare la possibilità di vendere a titolo definitivo. [...]
L'operazione sulla quale la Roma è più avanti è quella di Diego Moreira. Con il giocatore è stato già raggiunta un'intesa di massima, da parte del belga l'apertura è totale. Allo Strasburgo la Roma ha già formulato due offerte diverse: la prima, un prestito oneroso con obbligo di riscatto, la seconda a titolo definitivo da 30 milioni più una percentuale sulla rivendita Il sì di Gasperini è totale: di lui piace il fatto che possa ricoprire quasi indifferentemente 4 posizioni, le due di esterno di centrocampo e le due in attacco.
Nel giro d'orizzonte la Roma si è pure informata con il Real Madrid sulla situazione di Endrick, il brasiliano rientrato dal prestito al Lione: un'operazione che però a Tri-goria ritengono ai limiti dell'impraticabile. [...]
(Corsera)

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