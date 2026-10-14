Endrick nel mirino: all'Olimpico occasione per parlarne

Capello: "La Roma non deve avere timore. Gasperini giocherà uomo su uomo e può creare problemi al Real Madrid"

ott 14, 10:06

Tra i doppi ex della sfida tra Roma e Real Madrid c'è anche Fabio Capello che ha potuto sedere sulla panchina di entrambe le squadre. Capello, campione d'Italia con la Roma nel 2001 e per due volte ca...