Dybala e sto

A Torino Alle 18.30 giallorossi a caccia della 4a vittoria di fila «Uno si riposa quando è stanco. Se Dybala sta bene gioca sempre, nessun dubbio». Fiumi d'inchiostro sui giornali, ore di trasmissioni nelle radio: tutto perde peso davanti al pragmatismo di Gasperini. [...] E allora Dybala titolare, a guidare con la sua fantasia e qualità l'attacco della Roma, nonostante i crampi con cui ha finito, giovedì sera, la sfida di Champions a Istanbul contro il Fenerbahce. Nonostante, poi, lo storico di un calciatore fantastico, ma spesso fragile. Gasperini, però, questo tipo di discorsi non li vuole sentire: «Non si può prevedere un infortunio, non abbiamo la sfera di cristallo. L'importante è sfruttare il momento favorevole di ognuno, mettendo sempre in campo i migliori». E Dybala, della Roma, rimane il migliore. [...] Con le sue giocate il talento di Laguna Larga facilita tutto, in primis il lavoro a Malen, che insieme a lui proverà a far male al Torino. I punti fermi dell'attacco gasperiniano sono sempre loro. Da una parte l'olandese, che ha quasi più gol che presenze, e al suo fianco Dybala, che va a caccia della gioia personale da tempo, visto che la sua rete più recente risale proprio all'ultimo Torino-Roma, del 18 gennaio scorso. I gol, però, arriveranno, magari quando l'argentino si sentirà anche più tranquillo a calciare in porta. [...] Quattro su quattro dal 1', per il momento, due delle quali - le ultime - giocate per intero. All'Olimpico Grande Torino salirà a cinque, condividendo come detto il reparto offensivo con Malen e, probabilmente, con il connazionale e amico Soulé. [...] In difesa si va verso la conferma del terzetto titolare, con Mancini, Ndicka e Hermoso davanti a Svilar. A destra, dopo aver visto Rensch in Champions, la corsa a due è tornata a riguardare Lulli e Molina. Il primo pare favorito, nonostante un'influenza intestinale - ormai superata - che lo ha frenato prima del weekend. A sinistra, invece, ecco Wesley, mentre in mediana Koné non avverte più dolore al ginocchio e dovrebbe far coppia con Cristante. [...]

(Corsera)