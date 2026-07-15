Dopo trent'anni addio anche per papà De Rossi

La Roma non ha più De Rossi a Trigoria. Dopo l'addio a Daniele, come calciatore prima e allenatore poi, e quello di Bruno Conti sono arrivati i saluti anche di papà Alberto che lascia il club dopo oltre 30 anni. In 18 anni da tecnico della Primavera, De Rossi senior ha vinto 3 scudetti e 2 coppe Italia. E ha visto passare campioni come Pellegrini, Florenzi, Calafiori o Politano. Dal 2022 ricopriva il ruolo di Responsabile dello sviluppo e formazione allenatori squadre nazionali. Non è escluso un suo ritorno all'Ostiamare [...].

(Gasport)