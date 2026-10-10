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Couto-Wesley: sfida sulla fascia per Ancelotti

La penna degli Altri
di FedericoL
Wesley
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Dimenticate il vecchio terzino che correva con il paraocchi lungo la linea di gesso. Il calcio moderno ha trasformato le fasce in spazi fluidi, e la sfida di domani tra Fabregas e Gasperini ne offre la massima espressione nel duello a distanza tra gli esterni destri brasiliani Yan Couto, classe 2002, e Wesley Franca, classe 2003. Due frecce nate a un armo di distanza, arrivate in Italia dopo percorsi speculati ma accomunate dallo stesso identico destino tattico, ovvero essere anni offensive totali prestate alla difesa per agire da interni, registi decentrati o ali pure. Hanno nei piedi anche il gol, sebbene ancora non abbiano timbrato in stagione. (...) Couto e Wesley entrambi hanno dovuto "europeizzare" il proprio calcio senza perdere l'istinto associativo. (...) Anche le loro storie in nazionale maggiore si incrociano tra picchi di talento e beffe del destino. Couto vanta quattro presenze dopo l'esordio del 2023 sotto la gestione Diniz; Wesley, esploso a Roma dopo l'addio al Flamengo, ha già collezionato otto gettoni dall'esordio nel 2025, ma ha dovuto rinunciare al Mondiale per un infortunio muscolare. Smaltita la sosta, il confronto sulle corsie è pronto ad accendersi. Domani non sarà solo una sfida di campionato, ma un provino d'alta quota per riprendersi la maglia del Brasile di Ancelotti.
(gasport)
W. França Lima

W. França Lima

BrazilBrasile Età 23 Difensore

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