Concorrenza per Tresoldi. Priorità Roma

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Anche Ryan Friedkin ha raggiunto Trigoria. Come riportato da Il Romanista, il vicepresidente giallorosso è arrivato al centro sportivo Fulvio Bernardini, dove è in programma un confronto con Gian Pier...
Prosegue il lavoro della Roma sul mercato in entrata. Come riferito da Gianluca Di Marzio, gli agenti di Crysencio Summerville sono già arrivati nella Capitale e nella giornata di oggi potrebbe andare...
La Roma ha ufficializzato il nuovo allenatore della Primavera. Sarà Mattia Scala a guidare la formazione Under 20 giallorossa nella stagione 2026-27, raccogliendo l’eredità di Federico Guidi. Il tecni...
Loading