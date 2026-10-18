News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Champions, Dybala vuole provarci

La penna degli Altri
di Paolo Rosi
dybala
Aggiungi come fonte preferita su Google
Non c'è tempo da perdere per la Roma, impegnata nel tour de force tra campionato e coppa. Neanche il tempo di tornare al Fulvio Bernardini, che Gasperini dovrà da oggi immediatamente pensare alla sfida di martedì sera all'Olimpico contro lo Slovan Bratislava. (...)
Paulo Dybala, rimasto fuori ieri sera contro il Genoa per un affaticamento al gemello del polpaccio, potrebbe rientrare in gruppo per provare a tornare in panchina per la sfida di Champions. L'obiettivo naturalmente è riaverlo titolare per l'impegno di sabato al Maradona contro il Napoli di Allegri. Stesso obiettivo anche per Bryan Cristante che per l'infiammazione al ginocchio non è ancora rientrato in campo dopo la sosta. (...)
(corsport)

Leggi anche

VIDEO - Gasperini sugli infortuni: "Koné speriamo di averlo per il Sassuolo. Dybala può rientrare dalla prossima settimana"VIDEO - Gasperini sugli infortuni: "Koné speriamo di averlo per il Sassuolo. Dybala può rientrare dalla prossima settimana"
Dybala

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-10-16 at 12.36.23

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

gasp

Gasp: vittoria che conta. Gioia Lulli: "È un sogno"

(IL TEMPO - G. TURCHETTI) - Trecento vittorie in Serie A. Un traguardo raggiunto da Trapattoni, Allegri, Spalletti, Rocco e, adesso, anche da Gasperini. Al tecnico piemontese, però, interessa maggiorm...

lulli gasp

Con Castro c'è Lulli: i bimbi di Gasperini stendono il Genoa

Immaginate per un attimo di essere Santiago Castro (...) una vita così. Da stella, certo. Offuscata, però, dalla presenza di Donyell Malen. Altra galassia. Almeno fino a ieri sera. Perché per pronosti...

castro solue

La meglio gioventù

Quella che, senza fuochi d'artificio ma con abnegazione e pragmatismo, è stata in grado di battere 2-0 il Genoa all'Olimpico era l'altra Roma. (...) Tra i tanti indisponibili e le scelte di Gasperini,...

NOTIZIE POPOLARI
Gasperini

Roma-Genoa, GASPERINI: "Non avevo dubbi che avremmo reagito così, stasera squadra giovanissima in campo. Castro ha colpi straordinari. Dybala? Spero di riaverlo per il Napoli"

Lulli Castro

ROMA-GENOA 2-0 (51' Castro, 68' Lulli): i giallorossi tornano alla vittoria in maniera convincente con due gol arrivati nella ripresa (FOTO)

mourinho

Mourinho torna su Roma-Real Madrid: "Il principale colpevole della partita di Vinicius è Gasperini"

Castro

ROMA-GENOA: le pagelle. CASTRO 7 "Prestigiatore" - LULLI 7 "Sogna ragazzo sogna"

Malen

De Boer e la frecciatina a Malen: "Sarebbe stato bello se avesse avuto le stesse qualità quando allenavo l'Olanda"

Koopmeiners

Roma-Juventus: possibile asse di mercato. Nel mirino Koopmeiners. I bianconeri puntano Ghilardi

VAI AL CANALE
Foto
Roma-Genoa 17/10/2026

Roma-Genoa 17/10/2026

La nuova opera di Drugi: "Dei tifosi è sempre er +" 15.10.2026

La nuova opera di Drugi: "Dei tifosi è sempre er +" 15.10.2026

Loading