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VIDEO - Gasperini sugli infortuni: "Koné speriamo di averlo per il Sassuolo. Dybala può rientrare dalla prossima settimana"

Campionato
di Fabio D'Ascanio
kone infortunio
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Gian Piero Gasperini in conferenza stampa ha fatto il punto sugli infortuni di Manu Koné e Paulo Dybala. Il francese ha accusato una lesione di primo grado durante il match contro il Real Madrid, mentre per Dybala solo un affaticamento. Ecco le parole del tecnico: "Koné ha fatto la risonanza. Una lesione di primo grado, non particolarmente significativa ma ci vuole il tempo necessario. Speriamo di recuperarlo con il Sassuolo, prima della sosta. Dybala non ci sono situazioni particolari, è un affaticamento sul gemello del polpaccio. Speriamo di poterlo recuperare la prossima settimana".

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