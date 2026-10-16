VIDEO - Gasperini sugli infortuni: "Koné speriamo di averlo per il Sassuolo. Dybala può rientrare dalla prossima settimana"

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L'ex terzino giallorosso Maicon ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Prime Video Sport nel format "Fenomeni" condotto da un altro ex romanista, Luca Toni. Il brasiliano ha parlato anche del suo...
La Roma segue ancora Issa Doumbia. Il centrocampista classe 2003, che ha esordito con la nazionale italiana allenata da Roberto Mancini durante la maxi sosta, in estate si è trasferito dal Venezia all...
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