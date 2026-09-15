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Calha, Roma a forte rischio. Si ferma anche Stones

La penna degli Altri
di Matteo Esposito
martedì, 15 settembre 2026 alle 7:26
stones
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I primi segnali durante la rifinitura, eppure Hakan Calhanoglu pensava di essere come sempre in campo contro l’Udinese, nella solita centralina di comando del centrocampo. Alla fine, però, ieri il turco non era neanche in panchina, anzi oggi si sottoporrà ad esami per ricevere una diagnosi più approfondita del problema che per ora è stato derubricato ad affaticamento muscolare agli adduttori. Nessun allarme, almeno per ora: stop deciso per prudenza, ma il turco è da considerarsi in forte, fortissimo dubbio per la sfida contro la Roma di sabato. […] Non bastasse, durante la sfida ai friulani si è aggiunto un nuovo problema muscolare a un altro interista: Stones, titolare per la prima volta, è uscito al 62’ per un risentimento ai flessori della coscia sinistra e anche lui sarà rivalutato. Dovrebbe comunque rientrare dopo la sosta. […]
La scelta di ridurre al minimo i rischi per Hakan va letta anche alla luce di questa spremuta di impegni e nel ricordo dei guai precedenti: in meno di 2 anni, infatti, il turco ha saltato addirittura 28 partite per infortunio. Ovviamente, questo storico avrà un peso nell’eventuale discussione su un nuovo contratto che allunghi quello in scadenza a giugno e di cui ci si occuperà durante la stagione. […] Lo ha detto anche il nuovo ds Dario Baccin prima del match: «Abbiamo iniziato diversi colloqui, colloqui sereni. Approfondiremo nei prossimi giorni e nei prossimi mesi, vogliamo affrontare le cose con calma e siamo tutti contenti, noi dei giocatori e loro di far parte di un grande club».
(Gasport)

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