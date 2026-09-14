Abate prepara la trappola. Gasp prepara la trappola: "E Dybala gioca sempre"

Torino-Roma è Gian Piero Gasperini contro Ignazio Abate, il tecnico più anziano di fronte al terzo più giovane della serie A. È la Roma di Donyell Malen, che proprio all'Olimpico Grande Torino ha esordito in Italia e da allora - era gennaio - 19 gol in 21 partite. [...]. È la Roma che vuole avvicinarsi nel miglior modo possibile al big match con l'Inter di sabato, provando ad allungare una striscia di vittoria che parte da lontano: le ultime cinque giornate del torneo passato e le prime tre di questo. Abate invece cerca i primi punti in casa, dopo aver invertito la rotta con il successo in rimonta a Firenze. [...] E Gasperini deve aver intuito le ambizioni del Torino, cancellato ogni proposito di turnover. Di più: il tecnico della Roma ha chiesto di eliminare dal vocabolario la parola «gerarchie»: «Basta con questa storia delle gerarchie, qui non esistono titolari e riserve. Ho 20 calciatori e non ho alcun problema a far giocare l'uno o l'altro. Abbiamo un gruppo solido». [...] Per la prima volta Gasperini ha tutta la rosa a diposizione: recuperato Koné (in ballottaggio con Pisilli, in ogni caso), convocato pure Pellegrini. E Dybala ancora titolare: «Se sta bene cosa faccio? Lo metto a dormire? No, gioca sempre. Uno si riposa quando è stanco». È la terapia Gasp sulla Joya: basta gestione per eliminare anche i freni psicologici. E fin qui ha funzionato.

(Corsera)