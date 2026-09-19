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Roma-Inter, Lautaro: "Ottimo punto per quello che sta facendo la Roma. L'atteggiamento è quello giusto"

Interviste Partita
di gabrielechianello
sabato, 19 settembre 2026 alle 20:09
lautaro martinez
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L'attaccante interista Lautaro Martinez, autore di una doppietta, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la gara pareggiata contro la Roma. Di seguito le sue parole.
Dovevate onorare Sandro Mazzola, direi che il cuore dell’Inter oggi si è visto soprattutto nel secondo tempo
"Si dispiace, è stato una leggenda e siamo vicini alla famiglia. Il primo tempo è da cancellare, non siamo stati in campo. L’atteggiamento non è stato quello giusto. Il secondo tempo abbiamo cambiato mentalità. Quando giochi questo tipo di partite se perdi un tempo diventa difficile rincorrere. Ci prendiamo un punto che per il campionato, per quello che significa la Roma e ciò che sta facendo è un ottimo punto".
Ti sei dato una spiegazione sul perche questa stagione L’inter inizia male le partite e poi riesce a rimontare?
"È una questione di atteggiamento, di preparare le partite nella maniera corretta. Noi lo facciamo ma dobbiamo rivedere come iniziamo perché poi devi soffrire, devi rincorrere e diventa difficile"

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