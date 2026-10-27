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Roma-Cagliari, Ze Pedro: "Dobbiamo essere squadra, la Roma è forte ma vogliamo i tre punti"

Interviste Partita
di Francesca Altobelli
ze pedro
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Pre Roma-Cagliari si concede ai microfoni di DAZN, il difensore Ze Pedro del Cagliari per rispondere ad alcune curiosita
Ritrovare equilibrio e il principio dopo queste ultime partite?
“Si, il mister ce lo dice di rialzare la testa. Siamo consapevoli di questo, ma adesso abbiamo altre partite per giocare. La Roma è forte, ha intensità e ha giocatori forti, noi dobbiamo essere squadra e portare punti a casa”
Nella riaggressione la Roma è forte, come si affronta una partita del genere?
“Sono partite difficili da affrontare, dobbiamo avere testa giusta e sapere cosa fare. Dobbiamo fare meno errori possibili, a loro bastano due opportunità. Dovremmo essere bravi”

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