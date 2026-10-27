Roma-Cagliari, GASPERINI: "Tutte le partite sono complicate. Malen in panchina? Scelta dettata dal calendario"

A pochi minuti dal match casalingo contro il Cagliari, l'allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole.

Serve una partita in cui bisogna dare la risposta giusta

"Sicuramente tutte le partite del nostro campionato, come Napoli che è un altro tipo di gara, o partite contro queste squadre in cui le difficoltà sono diverse ma non è detto che siano di meno. Giocando così ravvicinato ci sono giocatori che magari hanno qualche strascico dalla partita di sabato, ma è anche il modo di dare fiducia a tanti giocatori e per dimostrare che è una rosa competitiva"

Sul Cagliari

"Mi aspetto una squadra propositiva, sempre pronta a rilanciare il gioco. Stasera giocano Nzola e Fadera, due giocatori su cui bisogna stare molto attenti. Anche in panchina hanno cambi importanti. Sarà una partita che dovremo giocare con lucidità"

Questa squadra dà ampie garanzie e Malen può partire dalla panchina

"La scelta è figlia del calendario e del fatto che Castro ha giocato ed è stato determinante. In un calendario così fitto bisogna tenere tutti i giocatori al meglio".