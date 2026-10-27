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Roma-Cagliari, Accardi: "L'obiettivo è la salvezza. Romano è straordinario"

Interviste Partita
di Francesca Altobelli
pietro accardi
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A pochi minuti dal match contro il Cagliari, il ds dei sardi Pietro Accardi ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole.
Raccontaci il vostro momento di squadra...
“Siamo consapevoli che veniamo da due sconfitte, ma siamo altrettanto consapevoli che nelle prime partite abbiamo fatto 13 punti. Il nostro obiettivo è salvarci e la valorizzazione dei giovani”
Cosa dice un ds alla squadra in questa situazione. E su Nzola?
“Un direttore vive nel quotidiano, come faccio io e stare insieme ai ragazzi. Dobbiamo dargli fiducia ed è importante supportarli nei momenti di difficoltà, fa parte dei percorsi di crescita. Nzola dobbiamo aspettarlo, non ha fatto preparazione e se vediamo chi l’ha fatta sta alla 16esima partita, lui solo tre. Non è giovane ma ha qualità e ci puntiamo molto”

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