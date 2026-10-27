Roma-Cagliari, Accardi: "L'obiettivo è la salvezza. Romano è straordinario"

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
Gli eroi son tutti giovani e belli. La Roma vince grazie al suo vivaio — prima Emanuele Lulli, poi Niccolò Pisilli —e a Rodrigo Mora, 19 anni e uomo copertina di una gara pazza, sigillata sul finale d...
Quant'è bella giovinezza, quando fugge sulla fascia e aiuta la Roma, in una serata più complicata del previsto, ad allungare la striscia di risultati utili in serie A (16) e ottenere la sesta vittoria...
Classe 2007, è ancora quell'età in cui se sei genitore aspetti che il figlio ti faccia la telefonata a fine serata per farti sapere che tutto è a posto. I genitori di Emanuele Lulli. e Rodrigo Mora, i...
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