Roma-Cagliari, GOLLINI: "Mi sento bene e voglio dimostrare di essere ancora un portiere di alto livello"

A pochi minuti dal match contro il Cagliari, Pierluigi Gollini ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole.

Sulla partita

"Stiamo giocando tanto, come giocano tutti gli altri che fanno le coppe. Arriviamo determinati, Napoli è passata. Non si può rimanere alle partite precedenti. Il Cagliari è una squadra tosta. Sappiamo cosa ci aspetta stasera"

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"Mi sento molto bene. Cerco sempre di dimostrare che sono ancora un portiere di alto livello. L'importante è dare un contributo a questa squadra"