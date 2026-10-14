News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

De Roon: "Fatico a commentare questa partita. Abbiamo messo sotto il Real per 80 minuti"

Interviste Partita
di R.P.
de roon
Aggiungi come fonte preferita su Google
Anche De Roon ai microfoni di Amazon Prime ha commentato la partita contro il Real Madrid. "Fatico a commentare questa partita. Un grande peccato, si tratta di un risultato pesante. Abbiamo fatto una grande partita e messo sotto il Real per 80 minuti. La loro qualità è venuta fuori con le sostituzioni, ma ci eravamo difesi bene. Tranne nei calci d'angolo, siamo stati troppo statici, troppo fermi. Abbiamo difeso male, fa parte del gioco".
RomaChampions LeagueASROMAROMA-REAL MADRID

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-10-12 at 21.18.14

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

1dbb76a68114-die2195

Roma-Real Madrid, MALEN: "C'e grande delusione. Dobbiamo capire cosa non ha funzionato"

AL termine della sfida tra Roma e Real Madrid, ha parlato Donyell Malen. Queste le sue parole: MALEN A PRIME VIDEO Le tue sensazioni della partita? "Grande la delusione, perché speravamo di andare ava...

rudiger roma real

Instagram, Rudiger: "La Roma avrà sempre un posto speciale nel mio cuore"

A decidere la sfida  tra Roma e Real Madrid sul 3-4 finale ci ha pensato Antonio Rudiger, ex dellla partita. Il difensore tedesco, dopo il match, ha raccontanto l'emozione del ritorno all'Olimpico: "U...

Gollini

Gollini: "Partita sontuosa, siamo venuti a mancare nei dettagli finali. Gasperini ci ha detto di pensare a quello che potevamo fare meglio" (VIDEO)

Alla fine di Roma-Real Madrid, in zona mista, ha parlato anche Pierluigi Gollini. Il portiere della Roma si è espresso in questo modo sul match: Come vi spiegate quei 7 minuti?"Rimane l'amarezza di un...

NOTIZIE POPOLARI
rudiger roma real

ROMA-REAL MADRID 3-4: giallorossi beffati da tre gol su corner (FOTO e VIDEO)

Gasperini (1)

Gasperini: "Ci siamo piantati. Li abbiamo surclassati in tutto. Dybala ha un risentimento"

dybala

ROMA-REAL MADRID: le pagelle. MALEN 7.5 "Harry Potter" - DYBALA 5.5 "Roger abbiamo un problema"

mourinho

Roma-Real Madrid, Mourinho: "Per 20 minuti un Real impossibile da fermare, i giocatori della Roma erano morti. Impossibile che prendano Endrick"

roma real youth

Youth League, Roma-Real Madrid 0-1: decide Diez al 68'

kone real

Koné, infortunio muscolare ai flessori contro il Real. Gasperini: "Ha una elongazione"

VAI AL CANALE
Foto
Il tributo dell'Olimpico a Mourinho 14.10.2026

Il tributo dell'Olimpico a Mourinho 14.10.2026

Roma-Real Madrid: 14.10.2026

Roma-Real Madrid: 14.10.2026

Loading