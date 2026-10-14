De Roon, gol storico a 35 anni: è il marcatore non italiano più anziano della Roma in Champions, battuto Batistuta

1 - Marten de Roon (35 anni e 199 giorni) è il marcatore non italiano può anziano a segnare in Champions League/Coppa dei Campioni con la Roma, superando Gabriel Omar Batistuta (33 anni e 312 giorni) nel 2002 vs Ajax. Esperienza. #UCL #RomaRealMadrid— OptaPaolo (@OptaPaolo) October 14, 2026
Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
Brutte notizie per la Roma durante l'intervallo della sfida di Champions League contro il Real Madrid. Paulo Dybala non è rientrato in campo dopo i primi 45 minuti a causa di un risentimento muscolare...
La Roma chiude il primo tempo sull'1-1 contro il Real Madrid allo Stadio Olimpico. I giallorossi passano in vantaggio al 20' con Marten de Roon, bravo a finalizzare dal limite un'azione avviata da un...
Infortunio per Manu Koné durante la sfida contro il Real Madrid. Il centrocampista francese è stato costretto a lasciare il campo al 17', dopo essersi accasciato a terra per un problema muscolare ai f...
Loading