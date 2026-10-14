De Roon, gol storico a 35 anni: è il marcatore non italiano più anziano della Roma in Champions, battuto Batistuta

Marten de Roon entra nella storia della Champions League giallorossa. A 35 anni e 199 giorni, il centrocampista olandese è diventato il marcatore non italiano più anziano a segnare con la Roma nella massima competizione europea. Superato il precedente primato di Gabriel Omar Batistuta, che nel 2002 aveva trovato il gol contro l'Ajax a 33 anni e 312 giorni. Un record nel segno dell'esperienza.

1 - Marten de Roon (35 anni e 199 giorni) è il marcatore non italiano può anziano a segnare in Champions League/Coppa dei Campioni con la Roma, superando Gabriel Omar Batistuta (33 anni e 312 giorni) nel 2002 vs Ajax. Esperienza. #UCL #RomaRealMadrid — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 14, 2026